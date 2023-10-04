محافظ مطروح يعتمد المخططين الإستراتيجيين لمدينتى «النجيلة» و«العلمين»

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخططين الإستراتيجيين لمدينتى النجيلة والعلمين تمهيدا لاعتمادهما النهائى من وزير الاسكان ، ضمن خطة الدولة لتحسين البيئه العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية وتنفيذا للاشتراطات البنائية الجديدة.

واعتمد محافظ مطروح المخطط الاستراتيجى لمدينة النجيلة و ذلك بعد اعتماد الحيز العمرانى لمدينة النجيلة بمساحة حوالى 8000 فدان و موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المخطط.

كما اعتمد أيضا تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينه العلمين بعد أن تمت إضافة مساحة 258 فدانا للحيز العمرانى مؤكدا أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها أضافت المهندسة أمل عرفة مدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية انه جارى العمل أيضا بالمخطط الاستراتيجى لمدينة سيوة وسيتم البدء بتحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام بما يهدف إليه من تحقيق استقرار وتنمية مستدامة.