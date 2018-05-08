محافظ مطروح يعتمد الكشوف المبدئية لمستحقى الوحدات السكنية بالكيلو 4

معتز محموداعتمد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوف المبدئية لأسماء المستحقين من الشباب للوحدات السكنية 100م الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح بمقدم 15 ألف جنيه وفقا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها خلال الفت

معتز محمود

اعتمد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوف المبدئية لأسماء المستحقين من الشباب للوحدات السكنية 100م الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح بمقدم 15 ألف جنيه وفقا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها خلال الفترة منذ يونيو 2017.

وأسفرت تلك العملية عن قبول 116 مواطنا ورفض عدد 181 آخرين كنتيجة مبدئية لعدم انطباق الشروط عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات، مؤكدا حرص كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجنة من الشعبيين والتنفيذيين لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات، وفقا للأكثر استحقاقا لضمان العدالة فى التوزيع دون تمييز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب والمدعمة من الدولة.

ومن جانبها أوضحت نبوية صبحى مدير عام صندوق الاسكان أن تلك النتيجة المبدئية للمستحقين التى اعتمدها محافظ مطروح سيتم فتح باب التظلمات والطعون لغير المستحقين اعتبارا من8 مايو الحالى ولمدة 15 يوما بمجلس مدينة مرسى مطروح.

من ناحية اخرى قدم محافظ مطروح الشكر لأعضاء لجنة الإسكان من الشعبيين والتنفيذيين برئاسة السكرتير العام للمحافظة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للوصول إلى تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وتعاونهم مع المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.



مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن وإعلاء شأنه وخدمة المواطنين من خلال متابعة كل المشروعات الخدمية في مختلف مدن وقرى المحافظة لضمان وصولها إلى أعلى مستويات الجودة التي يستحقها أبناء مطروح، متمنيا لمحافظة مطروح ولمصر كل تقدم.