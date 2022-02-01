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محافظ مطروح يعتمد الكشوف المبدئية لأسماء المؤهلين للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الكيلو 4

ممن تنطبق عليهم الشروط لـ 80 وحدة سكنية
معتز محمود 5:42 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 5:42 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوف المبدئية لأسماء ممن تنطبق عليهم الشروط لـ 80 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح وفقا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها .

وأسفرت اللجنة عن استيفاء 892 مواطنا للشروط ورفض 404 آخرين كنتيجة مبدئية لعدم انطباق الشروط والضوابط عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات، مؤكدًا حرص كل الأجهزة بالمحافظة على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجنة من الشعبيين والتنفيذيين لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات، وفقا للأكثر استحقاقا لضمان العدالة فى التوزيع دون تمييز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب والمدعمة من الدولة.

من ناحية أخرى، قدم محافظ مطروح الشكر لأعضاء لجنة الإسكان من الشعبيين والتنفيذيين برئاسة اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية ضمانا لوصول الوحدات السكنية لمستحقيها وتعاونهم مع المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.

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من جانبه، أوضح صلاح ابو الدهب مدير صندوق الاسكان بالمحافظة أن تلك النتيجة المبدئية للمستحقين التى اعتمدها محافظ مطروح و سيتم فتح باب التظلمات للمستبعدين اعتبارا 2 فبراير ولمدة 15 يوما وحتي 16 فبراير الحالي بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح.

ومن المقرر الإعداد لاجراء قرعة علنية للمستحقين بعد الانتهاء من المهلة المحددة التظلمات و فحصها ضمانًا للشفافية والحيادية.

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بقلم معتز محمود

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