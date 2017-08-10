محافظ مطروح يعتمد الحساب الختامى لموازنة العام الماضى

الخطة تجاوزت المليار جنيه أبو زيد: لا ملاحظات ولا تحفظات من الأجهزة الرقابية على الخطة المنصرفة يؤكد اتباع القواعد القانونية فى الصرف معتز محمود اعتمد اللواء علاء أبوز يد محافظ مطروح الحساب الختامى للموازنة المالية لمحافظة مطروح عام 2016 /2017 والتى بلغت مليارا

الخطة تجاوزت المليار جنيه

أبو زيد: لا ملاحظات ولا تحفظات من الأجهزة الرقابية على الخطة المنصرفة يؤكد اتباع القواعد القانونية فى الصرف

معتز محمود

اعتمد اللواء علاء أبوز يد محافظ مطروح الحساب الختامى للموازنة المالية لمحافظة مطروح عام 2016 /2017 والتى بلغت مليارا و172 مليونا و331 الف جنيه منها 191 مليونا موزانة الدولة والباقى من الموارد الذاتية للمحافظة.

واستمع المحافظ من سكرتير عام المحافظة وخالد كمال مدير الحسابات بديوان عام المحافظة لتفاصيل الحساب الختامى للخطة المنصرفة والتى لم تحدث من قبل فى تاريخ مطروح بما يساهم فى تلبية كافة مطالب المواطنين فى القطاعات المختلفة الكهرباء والرصف وتحسين البيئة.

واشاروا الى ان الخطة تم تفعيلها بالكامل دون اى ملاحظات او تحفظ من الاجهزة الرقابية مما يؤكد حالة التناغم والانضباط التى تتم فى تنفيذ الخطة بتعاون كل الجهات على ارض المحافظة.

واوضحوا ان المنصرف بالخطة الاستثمارية بالمحافظة عام 2014 /2015 بلغ 370 مليون، بينما المنصرف بالخطة الاستثمارية لعام 2015 /2016 “514 ” مليون ليشهد المنفق بالخطة الاستثمارية لعام 2016/2017 زيادة ملحوظة لم تحدث فى تاريخ المحافظة لتصل 917 مليون جنيه.

واضافوا ان مساهمات المستثمرين بلغت خلال العام الحالى 196 مليون جنيه موزعة على الاغراض المختلفة من حالات انسانية ومراكز شباب وتنمية شاملة ومبادرة محاربة الغلاء للشهر العاشر على التوالى، بالاضافة الى المساهمات العينية الاخرى.



وتقدم المحافظ بالشكر لجميع المشاركين فى اعداد وتجهيز الخطة والتخطيط لصرفها وفقا لاحتياجات كافة القطاعات الخدمية لهذا العام ،دون أى اخطاء بها مما يعد نجاحا وليؤكد اتباع مطروح القواعد القانونية للصرف.

وقال أبوزيد نعمل بمطروح على تنفيذ توجيهات ورؤى رئيس الجمهورية بتغير مطروح من كافة الوجوة وتحقيق التنمية الحقيقية على اراضيها مع التحرك بالتوازى لحل جميع المشكلات التى كان يعانى منها الأهالى خلال سنوات طويلة مثل مشكلة نقص المياه ودعم منظومة النقل الجماعي خارج الصندوق بمساهمات رجال الأعمال دون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة، كذلك تطوير مصنع الوجبة المدرسية والحفاظ على حجم العمالة به، مع الاستعانة بخبراء في ذلك المجال وإعادة تأهيله مع تطوير انتاجة خلال موسم الصيف السياحى لتوفير عائد اقتصادى وأجور العمالة به ، كذلك تطوير مصنع تعبئة البوتاجاز بأحدث التقنيات بتكلفة 10 ملايين جنيه مساهمة من رجال الاعمال بمطروح ودون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة أيضاً، بالاضافة الى حل مشكلة مصنع التمور بسيوة المتوقف منذ 10 سوات من خلال تطويره بخبرة إماراتية.

كما تم الدفع بجهود الاستثمار والتنمية بمطروح مع عقد مؤتمر مطروح الإقتصادي الدولى الأول فى اكتوبر 2015 والتوقيع على 18 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليار جنيه، وجار اقامة 11 مشروعا باستثمارات ٢٢ مليارا مع تطلعها الى المزيد من الاستثمارات والاستغلال الامثل لمقومات وموارد مطروح العالمية.