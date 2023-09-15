محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث تصادم أتوبيس ركاب بالكيلو 58

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس على الاطمئنان على مصابي حادث تصادم اتوبيس ركاب بالكيلو 58 طريق مطروح اسكندرية اسفر عن وفاة شخصين وإصابة عدد 44 مصاب من دولة ليبيا الشقيقة ومصري،وذلك عقب وصول عدد من المصابين لمستشفى مطروح العام يرافقه العمدة خير رسلان الكميلى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والدكتورة دار السلام حسين أحمدمديرعام مديرية التضامن الاجتماعى .



واطمأن محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى مطروح العام بعدد 22 مع خروج 15 منهم لتحسن حالتهم واستمرار عدد 4 حالات لاستكمال تلقى الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالاضافة الى ثلاث حالات إحالة طبية.



ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين بمستشفيات رأس الحكمة المركزى ومطروح العام مع توجه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للإطمئنان على باقي المصابين بمستشفى رأس الحكمة وعددهم 22 خرج منهم 13 مصاب لتحسن حالتهم ، وباقي 9 لاستكمال تلقي العلاج اللازم ، مؤكدا للمصابين على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وما يحتاجون إليه والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم ، وكذلك التوجيه لمديرة التضامن الاجتماعى بمطروح بتجهيز أماكن اقامة للمصابين اللذين خرجوا مع تحسن حالاتهم وليس لهم اقامة وعدم انتقالهم إلى ليبيا الا بعد الاطمئنان التام على حالتهم .



وأوضحت الدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه تم تجهيز إسكان جمعية الشبان وسط المدينة لاستقبال الإخوة الليبين وتقديم كافة أوجه الرعاية مع استقبال عدد 8 منهم حتى الان والجاهزية لاستقبال الباقين.

كان حادث تصادم اتوبيس سياحى بتريلا قادمة من اسكندرية عند علامة الكيلو 58 طريق مطروح اسكندرية ظهر اليوم تم الدفع بعدد 11 سيارة اسعاف وتم نقل جميع المصابين بعدد 44 مصاب وحالاتي وفاة تم نقلهم إلى مستشفي رأس الحكمة المركزى ومطروح العام ،وجثمان حالتهم الوفاة بمستشفى رأس الحكمة.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أنه يتم حاليا تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزى خاصة مع الاقبال السياحى الكبير على المحافظة على طول الساحل.