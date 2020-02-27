محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب قطار الإسكندرية

توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فور وقوع حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الخميس، بمنطقة سيدى عبد الرحمن إلى مستشفى الضبعة المركزى للاطمئنان على مصابى الحادث، يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، حيث تم متابعة جهود إسعاف المصابين وتقديم جميع الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل .

شعيب يتفقد حادث انقلاب عربات قطار الاسكندرية مطروح

كما تفقد محافظ مطروح موقع حادث القطار، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات الحادث لسرعة إعادة حركة قطارات خط السكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد.

وقدم الشكر لجميع من شارك فى سرعة إنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث سواء سرعة توجه سيارات الإسعاف، وتعامل مديرية الصحة لتقديم جميع الإسعافات والرعاية الطبية ورجال الإطفاء والحماية المدينة ومجالس المدنية المعنية وغيرها من الجهات.

كان حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الخميس، بمنطقة سيدى عبد الرحمن أسفر عن إصابة عدد 45 شخصا، حيث استقبلت مستشفى الضبعة 25 مصابا وبمستشفى العلمين 10 مصابين، وبمستشفى الحمام 8 مصابين، ومصابان بمستشفى مطروح العام.

وتم ذلك بمشاركة 13 سيارة إسعاف قد توجهت فور الحادث إلى موقعه بسيدى عبد الرحمن، مع تجهيز المستشفيات القريبة لاستقبال جميع الحالات والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لمصابى الحادث ومتابعة غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة لمستجدات الحادث أولا بأول.