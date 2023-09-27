محافظ مطروح يطمئن على مصابى تسرب أسطوانة غاز كلور بمحطة السيركو

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال تفقده مستشفى مطروح العام على تقديم جميع الإسعافات الطبية والعلاجية العاجلة، على حالة جميع مصابى حادث اختناق لتسرب غاز من إحدى أسطوانات غاز كلور بمحطة رافع مياه خزانات السيركو بمدخل مدينة مرسي مطروح، والتى أدت لاختناق عدد ٣٦ منهم ٦ أطفال تم نقلهم لمستشفى الأطفال بمطروح.

ووجه محافظ مطروح بتوجيه جميع العناية الطبية اللازمة حتى خروج جميع الحالات، كما تفقد محافظ مطروح يرافقه الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لموقع تسرب الكلور بمحطة رافع مياه السيركو للتأكد من إتمام السيطرة علي التسريب والتخلص الآمن من الأسطوانة المعدومة.

يأتى ذلك مع جهود الحماية المدنية وشركة المياه في سرعة إزالة أسباب التسرب والاطمئنان على عدم وجود أى تسربات أخرى، وقرر اللواء خالد شعيب تشكيل لجنة برئاسة العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للتحقيق في أسباب حادث تسرب أسطوانة الغاز.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، استقرار حالة جميع مصابى الاختناق عدا حالة واحدة لسيدة تم نقلها للعناية المركز لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه فور تلقى بلاغ في تمام الساعة 9.15 صباح اليوم لغرفة عمليات الشركة من محطة مياه السيركو عن تسريب غاز الكلور من إحدى الأإسطوانات.

وعلي الفور توجه فريق السلامة والصحة المهنية لتأمين التسريب وتم السيطرة علي الوضع . وتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية لتأمين الموقع للمساهمة في أعمال السيطرة على التسريب.

حيث نتج عن التسريب بعض حالات الاختناق من قاطني المساكن الملاصقة بالمحطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي الإسعافات اللازمة ولم ينتج عن التسريب أي حالات وفاة.