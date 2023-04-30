محافظ مطروح يطمئن على سير فعاليات منافسات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم على الاطمئنان على سير فعاليات منافسات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة الذى تستضيفة محافظة مطروح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنظمه وزارة الشباب والرياضة

حيث تفقد المحافظ يرافقه الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح الوفود المشاركة بالأنشطة الفنية على هامش الفعاليات من محافظات الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب المنافسات الرياضية بالنادي الاجتماعى لمباريات الكرة الطائرة لذوى الهمم بين فريقى محافظة مطروح والبحر الأحمر .

كما تفقد محافظ مطروح الفعاليات الرياضية على شاطئ مطروح العام لمباريات كرة الطائرة الشاطئية بين فريقي أسوان والوادي الجديد، وكذلك مباراة كرة القدم الشاطئية بين فريقي مطروح والبحر والأحمر.

و حرص المحافظ على تشجيع جميع الفرق المشاركة والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والوفود المشاركةمتمنيا التوفيق لجميع الفرق مع الحرص على الاستفادة والتعارف بين الشباب واكتساب مزيد من الخبرات وصقل المهارات مع زيادة الوعى والانتماء.

كما تابع محافظ مطروح خلال الجولة جهود النظافة والإنارة للظهور بالشكل الحضارى اللائق بمحافظة مطروح.