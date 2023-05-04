محافظ مطروح يطمئن على الالتزام بتعريفة أجرة المواصلات الجديدة بالخطوط

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الخميس، انتظام سير العمل داخل عدد من مواقف الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، مع الاطمئنان ومتابعة جميع المواقف بمدن المحافظة والتزام العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس وأتوبيسات مشروع النقل الجماعي، وذلك مع تحريك سعر لتر السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين من 7,25 جنيه إلى 8,25 جنيه.

وتفقد محافظ مطروح خلال جولته الميدانية موقف سيارات الأجرة بين مطروح والمحافظات والأقاليم بمنطقة الكيلو 2 ، وموقف سيارة الأجرة للكيلو 7 و4 وسط المدينة، ومشروع أتوبيسات النقل الجماعى، يرافقه اللواء محمد البندارى مدير مرور مطروح والمهندس محمد القط مدير عام المواقف والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح والمقدم هاشم أبو غزالة مدير مباحث مرور مطروح والمهندس محمد فهيد مدير مشروع النقل الجماعى.

واطمأن محافظ مطروح من الركاب على عدم الزيادة عن تعريفة الأجرة المقرر ة وعدم وجود أى تجاوزات ، كذلك عدم وجود شكاوى من السائقين حول تعريفة الأجرة الجديدة.

وأكد محافظ مطروح أنه وجه لكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، والانتهاء من طبع الملصقات ولافتات التعريفة الجديدة للأجرة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

وناشد اللواء خالد شعيب المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم (0464933158) بغرفة عمليات المحافظة والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.