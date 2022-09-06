محافظ مطروح يطلق إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء إشارة بدء انطلاق تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك من المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمرسى مطروح بحضور النائبة سحر عيد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة .

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى مديرتنمية القرية منسق عام مبادرة حياة كريمة والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية والدكتور محمد سالم بمركز التنمية المستدامة ومفتاح الجراري نقيب معلمى مطروح وأميرة منير وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من العمد والمشايخ ولفيف من قيادات التربية والتعليم ومجلس الأمناء .

وأكد محافظ مطروح أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتى ضمن اهتمام القيادة السياسية بكافة مجالات التنمية ومنها الزراعية والبيئية مع إطلاق مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة في إطار زيادة المساحة الخضراء والرقعة الزراعية بما يوفر عائدا اقتصاديا ويحافظ على البيئة، واستعدادا للمؤتمر الدولي للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأضاف أن بداية إطلاق المبادرة سيكون من خلال ٢٥ مدرسة فنية على مستوى المحافظة يتبعها مدارس التعليم العام ومراكز الشباب .

وقام محافظ مطروح بغرس شجرة زيتون اعلانا لبدء انطلاق المبادرة وكذلك الحضور وطلاب المدرسة مع انشاء وتنظيم شبكة رى حديثة بموقع الزراعة بالمدرسة ، موجها بتشكيل لجان متابعة فرعية بكل مدرسة للإشراف على الأشجار ورعايتها، مع التوسع في زراعة الاشجار الملائمة لطبيعة المناخ والتربة بمطروح وتحديد الاماكن المناسبة ، وحصر أعداد الاشجار التى تم زراعتها المشاركة في المبادرة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مع توفير الشتلات اللازمة سواء من خلال التعاون مع مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة وتنمية القرية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال ووزارة البيئة والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وغيرها مع وضع خطة للتنفيذ بمشاركة وتعاون جميع الجهات ومجالس أمناء المدارس والطلاب .

كما قام محافظ مطروح بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين بالمبادرة بالتربية والتعليم موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بمطروح لمبادرتها لبدء تنفيذ المبادرة مع إطلاقها من المدرسة الفنية الزخرفية تليها باقي المدارس وكذلك مراكز الشباب.