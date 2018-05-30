محافظ مطروح يطلب تجهيز معدات شركة الصرف الصحى قبيل عيد الفطر

إعلام المواطنين والمصطافين بمواعيد ضخ المياه والإبلاغ عن أى تغييراتمعتز محمود تستعد محافظة مطروح لاستقبال عيد الفطر من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، خاصة مع توقع حضور أعداد كبيرة من زائريي المحافظة خلال تلك الفترة. وطالب علاء أبوزيد، محافظ مطروح، برفع كفاءة جميع سيارات الكسح ومع

إعلام المواطنين والمصطافين بمواعيد ضخ المياه والإبلاغ عن أى تغييرات

معتز محمود



تستعد محافظة مطروح لاستقبال عيد الفطر من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، خاصة مع توقع حضور أعداد كبيرة من زائريي المحافظة خلال تلك الفترة.



وطالب علاء أبوزيد، محافظ مطروح، برفع كفاءة جميع سيارات الكسح ومعدات الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لتكون جاهزة أيام عيد الفطر.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، مع إعلام المواطنين والمصطافين بمواعيد ضخ المياه والإبلاغ عن أى تغييرات مع توافر نوبتجيات للعمل ومتابعة الطوارئ خلال 24 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح قد وجه مؤخرا إلى رئيس مدينة مرسى مطروح بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والشواطئ مع سرعة إعادة الشيء لأصله فى بعض المناطق، ومراجعة أعمال دهانات البلدورات والأعمدة والأرصفة والإنارة الجمالية بأعمدة الكورنيش ومدخل المدينة؛ للظهور بالشكل الجمالى والسياحى للمحافظة.

كما طالب المحافظ بالسيطرة على أسعار الشماسي والكراسي والإشراف على الشواطئ، وعمل لافتات بأرقام تليفونات رئيس الشاطئ ومجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة منعا لاستغلال المصطافين، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني بالشواطئ مع حسن التعامل مع المصطافين والالتزام بالأسعار المحددة لأسعار الشماسي، مع اتخاذ قرار بإلغاء الرخصة فى حال أى مخالفة.