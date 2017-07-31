محافظ مطروح يطلب التحقيق فى التلوث البيئى بسيدى عبد الرحمن

معتز محمود:كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح رئيس مجلس مدينة العلمين بالتحقيق فى واقعة التلوث البيئى بمنطقة سيدى عبد الرحمن.وجاء قرار المحافظ بعد تضرر عدد من من مصطافى المحافظة وزائريها من هذا التلوث وتقدمهم بشكوى. كما وجه المحافظ لرئيس مجلس مدينة العلمين باتخاذ القرار

معتز محمود:

كلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح رئيس مجلس مدينة العلمين بالتحقيق فى واقعة التلوث البيئى بمنطقة سيدى عبد الرحمن.

وجاء قرار المحافظ بعد تضرر عدد من من مصطافى المحافظة وزائريها من هذا التلوث وتقدمهم بشكوى.

كما وجه المحافظ لرئيس مجلس مدينة العلمين باتخاذ القرار المناسب بعد أجراء التحقيق.

ويأتى توجيه المحافظ بضرورة قيام رؤساء المدن بالمرور يوميا على الشوارع والتأكد من نظافتها وإنارة الأعمدة بالإضافة الى المرور على المستشفيات للتأكد من قيام العاملين بأدوارهم داخل المستشفيات.

وطالب محافظ مطروح بالتجهيز مبكراً لاحتفالات المحافظة بالعيد القومى لها فى 24 اغسطس بالإضافة الى الاستعداد المبكر فى أكتوبر القادم لمهرجان التمور بواحة سيوة واحتفالات العلمين بالذكرى ال75 للحرب العالمية الثانية مع ضرورة الاستعداد المبكر وتقديم الاقتراحات لظهور الاحتفالات بالشكل اللائق امام زائرى المحافظة.