محافظ مطروح يطالب بمراجعة طفايات الحريق بالمنشآت التجارية

معتز محمودوجه اللوء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بضرورة مراجعة الحماية المدنية طفايات الحريق بكل منشأة تجارية وتدريب أصحاب المحال على كيفية التعامل عند اندلاع الحريق.وجاءت توجيهات المحافظ، خلال تفقده أحد المحال التجارية بشارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح، التى تعرضت للاحتراق بالكامل نتيجة ماس كهربا

معتز محمود

وجه اللوء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بضرورة مراجعة الحماية المدنية طفايات الحريق بكل منشأة تجارية وتدريب أصحاب المحال على كيفية التعامل عند اندلاع الحريق.

وجاءت توجيهات المحافظ، خلال تفقده أحد المحال التجارية بشارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح، التى تعرضت للاحتراق بالكامل نتيجة ماس كهربائى.

والتقى المحافظ بأصحاب المحال التى تعرضت للاحتراق، مؤكدًا على الاستعداد لتوفير كافة أوجة الدعم لهم، مع توجيه مجلس مدينة مرسى مطروح برفع مخالفات الحريق، وسرعة استخراج التراخيص اللازمة لرفع صيانة وتجهيز المحال.

وقدم أصحاب المحال الشكر للمحافظ على زيارته لهم والوقوف بجانبهم، ودعمه المتواصل للمواطنين فى كافة المجالات.