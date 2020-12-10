محافظ مطروح يضع حجر أساس مشروعات جديدة في احتفالات العيد القومي

وضع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الخميس حجر أساس عدد من المشروعات الجديدة بمدينة مرسي مطروح في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وكل من النائب مهدى العمدة وجمال الشورى مجلس النواب ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح واهالي المنطقة وعدد من الإعلاميين.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع حجر اساس مدرسة حدائق مطروح المميزة للغات بمنطقة الخروبة بمدينة مرسي مطروح واوضح المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أن المدرسة بسعة 44 فصلا بتكلفة نحو 20 مليون جنيه، وتقع على مساحة 5 الاف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء منها مع بداية العام الدراسي القادم، كأكبر مدرسة تجريبية بمطروح.

ويأتى ذلك لتخفيف الكثافة مع الاقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم المتميز، وأشار مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح إلى أنه في إطار خطة الهيئة تم الانتهاء من 153 فصلا وجارى العمل في 258 فصلا جديدا حيث تم تسليم 9 مدارس وجارى العمل في 16 مدرسة بالإضافة إلى المدرسة المتميزة بالعلمين الجديدة ومدرسة مؤسسة مصر الخير بتجمع القطرانى بسعة 11 فصلاً.

وضع أساس توسعة مدرسة طه ساطور الثانوبة بنات بمرسى مطروح

واوضح انه جارى وضع أساس توسعة مدرسة طه ساطور الثانوبة بنات بمرسى مطروح لاستيعاب طالبات مدرسة الثانوى بنات الجديدة بالكيلو ٧ وتحويلها لتعليم أساسي لاستيعاب الكثافات ،بالإضافة الى مقترح انشاء ٣ مدارس بالتعاون مع الايفاد بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة للبدء في انشاء المدرسة مع شكر تعاونهم ،وموجها بالعمل على توفير مدارس ثانوى للبنات بمختلف مدن المحافظة حرصا على تعليم الفتيات .

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع حجر أساس المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو 7 على مساحة ٥٥٥٠م٢ وبسعة ١٤ فصلا بتكلفة ١٣ مليون جنيه،في اطار العمل على الاهتمام بجودة التعليم بمطروح واوضح مدير عام الابنية التعليمية بمطروح انه تم انشاء المدرسة بمدينة مرسي مطروح للاقبال على ذلك النوع من التعليم مع استيعاب كافة رغبات الالتحاق ،مشيرا إلى انها تاتي أيضا مع دراسة تحويل المدرسة اليابانية بمدينة الحمام الى تجريبية متميزة ،وتحويل المدرسة التجريبية الحالية بالحمام الى تعليم اساسى لاستيعاب الكثافات .

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بوضع حجر أساس مشروع كوبرى مشاه علوى لمنطقة السلام أعلى محطة السكة الحديد .

وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان أن كوبرى مشاه منطقة السلام العلوى بطول 76 م منها مسافة 7 م مبنى ادارى خرسانى من 3 أدوار بالاتجاهين جسم الكوبرى من الستيل بمسافة 62 مترا ، بالاضافة الى وجود 2 اسانسير لكبارا لسن وذوى الاحتياجات الخاصة ، على ارتفاع 6 م من مستوى قضبان السكة الحديد ، بتكلفة 13 مليون جنيه مع الانشاء وفق مقترحات التعديل الجديدة لخط السكة الحديد بمحطة قطار مرسى مطروح ، مع اغلاق الفتحات الغير مؤمنه لعبور القضبان حرصا على سلامة المواطنين ، ويتم التنفيذ والاشراف من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الاسكان بالمحافظة والانتهاء خلال 6 أشهر .

بينما وجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة للبدء فى اقامة كوبرى المشاة العلوى كمطلب شعبى منذ مدة طويلة تقدم بها النائب مهدى العمدة لخدمة الأهالي بعد الانتهاء من التنسيق مع كافة الجهات المعنية ، ممايعمل على تقليل الحوادث والعبور غير الأمن عبر قضبان السكة الحديد خاصة مع وجود اسانسير للتيسر علي المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، موجها بالإسراع فى إنهاء الأعمال فى المدة المحد