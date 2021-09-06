محافظ مطروح يضع حجر أساس سد وادى إسماعيل بمنطقة الكيلو 4

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين بوضع حجر أساس سد وادى إسماعيل (وادى الشقوقة) بمنطقة الكيلو 4، والذى تنفذه وزارة الري بتكلفة 11 مليون جنيه وبطول 54 مترا من أسفل، و5 أمتار من أعلي وبارتفاع 6 أمتار وامتداد 160م بين جانبي الوادى، كسد ركامى من الأحجار البيئية للحماية من أخطار السيول، وذلك كأول سد ضمن مخطط اقامة ٩ سدود، بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط امطار كثيفة تحولت الى سيول العام الماضي في بعض المناطق منها الكيلو 4 والبحث عن حلول مستدامة تحقق الإستقرار للأهالي مع الاستغلال الامثل لمياه الامطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة “، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار، وكذلك في إطار الإستعداد المبكر لموسم الشتاء مع تحقيق الاطمئنان وتحقيق اقصى استفادة لأهالي المنطقة من المزارعين دون اى ضرر لأحد.

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزارة الرى على جهودها وتعاونها مع المحافظة في إقامة السد وكذلك لجهود الشركة الوطنيه مع أهمية الإسراع في التنفيذ.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال وضع حجر اساس سد وادى اسماعيل كلا من المهندس جمال دعبس مدير الموراد المائية والرى بمطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وأحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس حسين السنينى مديرتنمية القرية ومديرى المديريات والادارات المعنية وممثلى الشركة الوطنية القائمة بالاعمال واهالى المنطقة.