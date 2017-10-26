محافظ مطروح يضع اللمسات النهائية لأول متحف إقليمي

معتز محمودتفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أول متحف إقليمي للآثار الملحق بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسي مطروح، لمتابعة الأعمال النهائية، تمهيدًا لافتتاحه بتكلفة 3.5 مليون جنيه.ورافق المحافظ، الدكتورة إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والنائب سليمان فضل عضو مجلس

معتز محمود

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أول متحف إقليمي للآثار الملحق بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسي مطروح، لمتابعة الأعمال النهائية، تمهيدًا لافتتاحه بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

ورافق المحافظ، الدكتورة إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والنائب سليمان فضل عضو مجلس النواب، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد للمحافظة.

واستمتع محافظ مطروح لشرح رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار عن مكونات المتحف، التي تضم العديد من الحضارات والآثار، في مقدمتها الآثار الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية، التي تبرز تاريخ الملوك التي توالت بصحراء مصر الغربية والبطولات التي قادوها بالمعارك، التي دارت بمحافظة مطروح علي طول امتداد ساحل البحر المتوسط، وعمق الصحراء الممتدة حتى الحدود الليبية.

وأشادت رئيسة قطاع المتاحف بجهود محافظ مطروح المضنية في تقديم أوجه الدعم لوزارة الآثار، لإنشاء وافتتاح المتحف الاقليمي المتوقف منذ عام 2007 ودعمه المادي، وحرصه علي وجوده ليبرز تاريخ محافظة مطروح في العصور الفرعونية والرومانية واليونانية.

وشدد المحافظ على ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين المتحف من خلال وضع أحدث الكاميرات مع توفير نقاط ثابتة لشرطة السياحة للتأمين، مدعمة بأحدث الأجهزة للكشف عن المفرقعات والبوابات الالكترونية الحديثة، خاصة مع توقع الاقبال الكبير علي زيارة المتحف سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية من ضيوف ومصطافي وزائري المحافظة.

وأضاف محافظ مطروح أن إنشاء أول متحف إقليمي للآثار بالمحافظة، يعد خطوة هامة تأتي ضمن نشر الوعي للشباب بأهمية الآثار وقيمتها، مما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح التي تتميز بها مصرنا الغالية لاستعادة حركة السياحة الوافدة.

ولفت إلى أن المتحف الإقليمي الجديد المقام بمكتبة مصر العامة بمطروح، به 1000 قطعة أثرية من نتاج أعمال الحفائر، التي تمت بمرسي مطروح على مر العصور، لتلقي الضوء على تاريخ المحافظة ودورها في التاريخ المصري القديم.

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزير الآثار ورئيسة قطاع المتاحف على خروج المتحف بالشكل الرائع، الذي يليق بمكانة محافظة مطروح السياحية بوجود متحف للآثار.