محافظ مطروح يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالًا بالذكرى 49 لنصر أكتوبر

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، يرافقه اللواء أ.ح محمد جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمنطقة الكيلو 10 بالطريق الساحلي مطروح إسكندرية، احتفالاً بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، بمصاحبة الموسيقى العسكرية الثى عزفت السلام الوطني وسلام الشهيد، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء .

وقدم محافظ مطروح التهنئة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ولجميع الضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر 6 من أكتوبر، ذكرى مجيدة أعادت لمصر أرضها وعزتها في معجزة عسكرية بتاريخ المعارك الحربية، صنعها خير جنود الارض بعزيمة واصرار وتخطيط علمي ،ليثبت للعالم كله مدى بسالة وشجاعة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه

وأشار الى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، مع اهمية العمل والحفاظ على مكتسباتها التى تعد تحفيزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من اجل استمرار مسيرة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة.

داعيا المولى عز وجل وان تحيا مصرنا الغالية دائما في أمن وأمان ورخاء وان يحفظها أرضا وشعبا تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.