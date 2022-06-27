محافظ مطروح يصدق على تسيير أتوبيس لسفر حجاج قرعة الحج هذا العام

صدّق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تسيير أتوبيس على نفقة المحافظة لسفر حجاج قرعة مديرية أمن مطروح لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك مع سفرهم فجر اليوم الاثنين من أمام ديوان عام محافظة مطروح إلى مطار القاهرة الدولي. يأتى ذلك تيسيرًا عليهم مع توفير سبل الراحة ووسيلة المواصلات المناسبة للحجاج، كتقليد سنوى حرصت عليه المحافظة كل عام تقديرًا لحجاج بيت الله.

ووجّه محافظ مطروح تهانيه القلبية لجميع الحجاج متمنيًا لهم حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وأداء المناسك بسهولة ويسر، مع التمتع بالرحلة المباركة والعودة بسلامة الله إلى أرض المحافظة.

في سياق آخر وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التهنئة قبل أيام، لعددٍ من النماذج المشرِّفة من أبناء مطروح الذين استطاعوا إثبات تميزهم وإعلاء اسم المحافظة فى عدد من المحافل والمسابقات، مع تأكيده تقديم كل الدعم والرعاية الدائمة للعناصر المتميزة بالمحافظة من الموهوبين والمتميزين علميًّا ورياضيَّا وغيرها من المجالات.

حيث وجّه محافظ مطروح التهنئة لابنة مطروح اللاعبة نورعبد القادر مصطفى؛ لفوزها ببطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 12 سنة تحت وزن 43 كجم في فن الكوميتيه فردي، للعام الثانى على التوالى.

كذلك التهنئة لطلاب تعليم مطروح والمدارس الفائزة بالمراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي المعارض الصحفية والمجلة الإلكترونية التابعة لأنشطة الصحافة المدرسية.

كذلك وجّه محافظ مطروح التهنئة للطالب حسين وليد حسين ذكي ابن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة لتحقيقه إنجازًا علميًّا باختياره ضمن أفضل 6 مشاركين على مستوى الجمهورية في تلك المسابقة العلمية التي شارك فيها 3500 طالب من جميع المحافظات في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية، ليمثل مصر مع 5 آخرين في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 119 دولة

وذلك في إنجاز جديد يُضاف لسلسلة نجاحات طلاب المحافظة.

كذلك وجّه محافظ مطروح التهنئة لفريق مديرية التربية والتعليم المشارك فى مسابقة دورى أوائل الجمهورية، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، وصعوده للمربع الذهبى والذى تمثله عن المحافظة مدرسة الروضة الاعدادية الخاصة، بعد الفوز على فريق محافظة الشرقية والصعود لدور الأربعة.