محافظ مطروح يصدق على بدء استخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة للمواطنين

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على بدء استخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة للمواطنين من مجالس مدن المحافظة وفقًا لقرار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رقم 198 لسنة 2021، مع بدء موسم الصيد للطيور المهاجرة بالمحافظات الساحلية، ومنها مطروح خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 20 نوفمبر المقبل.

وأشار المهندس طاهر السنينى مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة مطروح إلى أنه تمت موافقة محافظ مطروح على بدء استخراج تصاريح صيد الطيور البرية المهاجرة من السمان البرى والشرشير الصيفى و غيرها .

يأتى ذلك بعد تقديم المواطنين الطلبات ودفع الرسوم المقررة بمجالس المدن وبالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للاشتراطات تمهيدا لقيام الأهالى بنصب الشباك فى الأماكن التي تقصدها الطيور المهاجرة.