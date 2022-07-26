محافظ مطروح يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في دفع الجهود التنموية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء المستشار سعيد عثمان رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد بالمحافظة خلفا للمستشار أحمد عبد الغنى .

وأشاد محافظ مطروح بدور الهيئة الإيجابي مع تقديم كافة أوجه الدعم لدورها وتقدير تعاونها مع الجهاز الإداري بالمحافظة، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يقوم به القضاء لتحقيق العدالة والحفاظ على المال العام، وكذلك التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية، فضلًا عن سرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والتنمية مع الارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين والحفاظ على الحقوق والواجبات من أجل الصالح العام.