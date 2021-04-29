محافظ مطروح يشيد بدور مؤسسات المجتمع المدني فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع جهود المحافظة فى دعم الجهود التنموية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالمحافظة خاصة الأسر الأولى بالرعاية و تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لهم.…

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع جهود المحافظة فى دعم الجهود التنموية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالمحافظة خاصة الأسر الأولى بالرعاية و تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لهم.

كانت مؤسسة نبض الحياة قامت بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتهاء من تنفيذ 800 بئر خلال عامي 2019 -2020 لخدمة أهالى المناطق البعيدة والنائية وتوفير كل سبل الدعم لجهود التنمية في المناطق النائية.

كما بدأت المؤسسة فى تنفيذ المستهدف للعام الحالي وهو 1000 بئر تم الانتهاء من تنفيذ 300 منهم حتى الآن، كما تنظم المؤسسة قوافل مساعدات عينية و توزيع كراتين وبطاطين بمناطق غرب مطروح لتوفير حياه كريمة لغير القادرين .

ويأتى ذلك بالتنسيق مع مجالس المدن وتنمية القرية والشئون الاجتماعية والجمعيات الاجتماعية العاملة فى هذا الشأن لاختيار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



و أشاد محافظ مطروح بهذه الأعمال والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر وتوفير حياة كريمة للمواطنين .