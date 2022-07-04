محافظ مطروح يشيد بجهود شعبية فحصت 2000 ملف من المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الإثنين بحضور العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ، الشكر لجهود لجنة الإسكان من الشعبيين طوال الفترة الماضية كلا من الحاج باسط جعفر رئيس اللجنة وسلامة عوض و عن التنفيذيين صلاح ابو الدهب مدير صندوق الاسكان وجميع الاعضاء نظرا لجهودهم الفترة الماضية في فحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية.

ويأتى ذلك بعد بحث وتدقيق جميع الملفات لنحو 2000 ملف وكذلك بحث التظلمات على النتيجة المبدئية واستبعاد كل من ﻻ يستحق بعد دراسة وبحث الأسباب والإعلان عنها دون تميز لأى شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان المحافظة، لتنتهى إلى عدد 940 مستحقا تم إجراء القرعة العلنية اليوم بينهم لاختيار 80 مستحقا منهم .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لقيادة المنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلي المصري لجهودهما وتعاونهما مع المحافظة للارتقاء وإعادة تأهيل وتطوير العمارات السكنية بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين وتوفير حياة كريمة وسكن حضارى ولائق لهم بعد معاناة طويلة من تدهور حالة المباني والبنية التحتية بالمنطقة