محافظ مطروح يشيد بجهود تطوير مكاتب البريد

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود إنشاء وتطوير عدد من مكاتب البريد بمطروح مع التوسع في إقامة المزيد في كافة أنحاء المحافظة، تيسيرا على المواطنين مع ما يقدم من خدمات بريدية متعددة ومتطورة .

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب مع الدكتور جورج ميشيل رئيس منطقة بريد مطروح .

وأشار محافظ مطروح خلال جولاته الميدانية بمناطق المحافظة إلى تنفيذ عدد من المكاتب البريدية المطورة وأنه سيتم المتابعة والإعداد لافتتاحها قريبا بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري .

وأوضح رئيس منطقة بريد مطروح أنه تم إنشاء وتطوير 10 مكاتب جديدة على مستوى مدن المحافظة ، وهى 5 مكاتب بمرسي مطروح( علم الروم _ الفتح_ وسط المدينة ومكتب حى الشروق وام الرخم بالاضافة الى انشاء مكتب بريد جديد بمنطقة الريفية) ومكاتب سيدى برانى وسيوة والضبعة

وذلك مع توفير اثاث جديد ومظلات خارجية لحماية المواطنين من أشعة الشمس، بالإضافة إلى الخدمات المتنقلة من خلال عدد 7 سيارات بريدية متحركة على طول الساحل الشمالي.

ووجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء بالعمل على استقرار التيار الكهربي بمكاتب الجفيرة وزاوية العوامة وفوكة وجلالة بالضبعة.

ووافق المحافظ على مقترح توفير سيارة بريدية متنقلة على كورنيش مدينة مرسي مطروح لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائريها خلال موسم الصيف السياحي.