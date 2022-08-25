محافظ مطروح يشيد باهتمام الدولة لدعم التنمية الاقتصادية بالقرى والنجوع

ثمن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاهتمام الذي توليه الدولة ووزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالقرى والنجوع، مع رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية وتعزيز اعتمادات الصندوق، بجانب تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق ودراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، وإتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

ويأتي ذلك لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر بالقرى وتوفير فرص عمل لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين.

في هذا السياق أصدر محافظ مطروح قرارا بتفعيل الكتاب الدوري رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٢ المتضمن تشكيل لجنة بكل مجلس مدينة بكافة مدن ومراكز المحافظة لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتيسيرات الجديدة المقدمة من الوزارة والتى تم تسليمها لكل مجلس مدينه مع مراعاة مراجعة ملفات القروض مراجعه دقيقة و عرضها علي لجنة القروض بالمحافظة للموافقة عليها ثم استكمال إجراءات حصول المستفيد على القرض من صندوق التنمية المحلية..

ووجه المحافظ بضرورة الإعلان عن كافة الشروط والتيسيرات المقدمة والتوعية للراغبين في الحصول على قروض بكافة مدن ومراكز المحافظة مشيرا أن القروض التي قدمت على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية تنوعت ما بين قروض لمشروعات تربية أغنام وتربيه ماعز وتربيه أرانب وبيع ملابس. وبقالة جافة خياطة وافران دوارة وورش نجارة.