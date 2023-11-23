محافظ مطروح يشيد بالمشاركة المجتمعية لشركة إيناب للبترول ومصر الخير في قرية جارة أم الصغير

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود المشاركة المجتمعية لشركة إيناب للبترول ومؤسسة مصر الخير فى تقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي قرية جارة أم الصغير بسيوة.

وكلف اللواء خالد شعيب، الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة باستقبال المهندسة دنيس أبو دينان بوتو الرئيس التنفيذي لشركة إيناب للبترول خلال زيارتها لقرية جارة أم الصغير ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التى تقوم بها الشركة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في إطار المشاركة المجتمعية لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي القرية.

وذلك بحضور الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ القرية ورئيس قريه أم الصغير سعيد محمد سعيد والدكتور سليمان عمر مسلم مدير الإدارة التعليمية وعلاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح.

وتم تفقد أعمال عدد ٣ قوافل رمد-و قافله شاملة ٨ تخصصات + معمل تحاليل صيدلية – مسح شامل لجميع أهالي القرية فوق ١٨ سنة والتى نظمتها مؤسسه مصر الخير من يوم ٢١ حتي ٢٢ نوفمبر مع إجراء عمليات الرمد يومي ٢٣و٢٤ نوفمبر بمستشفى سيوة المركزي، كما تم المرور على أعمال تطوير ورفع كفاءه مشغل الحرف اليدوية وتوفير جميع الأدوات والعدد المطلوبة مع تدريب الفتيات علي جميع الحرف اليدوية ( التطريز – الخياطه – الخوص ) ، وتفقد أعمال رفع كفاءة عدد ٧ منازل للمستحقين بالقرية.

وكذا أعمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة مدرسة أم الصغير وتزويدها بمهمات وأدوات وأجهزة معمل الحاسب الآلي وتقديم هدايا لجميع طلاب المدرسة.