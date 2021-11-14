محافظ مطروح يشيد بالدور المجتمعي للأحزاب والمنظمات المدنية للتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا

بعد قرار مجلس الوزراء بعدم السماح لأى موظف لم يتلقَّ اللقاح بالدخول لمقر عمله ابتداءً من غد الاثنين 15 نوفمبر 2021، ولأى منشأة حكومية لإنهاء اجراءاته من أول ديسمبر المقبل

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدور المجتمعي للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون والمشاركة مع جهود المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد فيرس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح والتيسير عليهم وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بعدم السماح لأى موظف لم يتلقَّ اللقاح بالدخول لمقر عمله ابتداءً من غد الاثنين 15 نوفمبر 2021، ولأى منشأة حكومية لإنهاء اجراءاته من أول ديسمبر المقبل.

وأطلق حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة مبادرة موسعة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس مع تنظيم حملات تطعيم بمقار مكاتب الحزب بمدن ومراكز المحافظة الثمانية مع التيسير عليهم للتسجيل، وتلقي اللقاح من خلال نشر الحملة والتعبئة المجتمعية، بالإضافة لتوزيع منشورات توعية بخطورة الفيروس وأهمية اللقاح على المواطنين بالشوارع .

وشهدت الحملات إقبالا من المواطنين لتلقي اللقاح والتسجيل على الموقع مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين ونجحت فى تطعيم عدد (4599 ) مواطن بالمحافظة منذ بداية فعاليات المبادرة حتى الان .

وكما نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية مؤتمره الأول بعنوان ” ” بناء الوعى والسلم المجتمعى” بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام وأعضاء المجلس و الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب و الشيوخ بمطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والاستاذ حوسين عيد رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح و عدد من العمد والمشايخ والوجهاء والشباب والمرأة بمطروح.

وجاء ذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح حيث تم خلال المؤتمر عرض فيلم تعريفى بمجلس القبائل والعائلات المصرية ودوره الوطنى الهام وتناولت كلمات الحضور التأكيد على أهداف المجلس بما يدعم خطوات الدولة نحو التنمية ، حيث أكد الشيخ كامل مطر رئيس المجلس على جهود ومبادرات المجلس فى تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى الناحية الاجتماعية، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 بما يدعم جهود الدولة فى مزيد من الاستقرار والتنمية.

بينما رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برئيس وأعضاء مجلس القبائل والعائلات المصريةضيوف مطروح مع تأكيد التقدير لإختيار مطروح ليقام عليها المؤتمر الأول لمجلس القبائل والعائلات المصرية.. تحت عنوان ” بناء الوعى والسلم المجتمعى” بحضور كوكبة من أبناء مصروالتأكيد على تكاتف أبناء مصر جميعاً على قلب رجُلِ واحد.. و إدراكاً لأهمية الوعى ..و إنطلاقا من دور ومسئولية الجميع تجاه الوطن والحفاظ عليه ..وعلى روح الوحدة المصرية وتكاتف المصريين جميعاً أمام أى تحديات .

وبعث محافظ مطروح نيابة عن الحضور برسالة حب وتقدير لقيادتنا السياسية الحكيمة ..فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. الذى حافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه حتى إستعادت مصر مكانتها الاقليمية والدولية وتحققت التنمية بكل ربوعها .. وما نراه أمام أعيننا من إقامة وتشييد العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة ..

وكذلك العمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى مشيرا إلى أن أولى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كانت هو الإهتمام ببناء الإنسان المصرى ..وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الإرتقاء بحياة المواطن وتوفير الحياة الكريمة لتحقيق الإستقرار النفسى والإجتماعى له.. بالإضافة الى أهمية غرس الوعى لمواجهة أى أفكار أو أفعال هدامة ،تحقيقاً للسلم المجتمعى الحقيقىمع ضرورة تعاون كافة المؤسسات و جميع المواطنين، لنبني الوطن ونحميه وندافع عنه أمام أى مكائد أو تحديات فتحقيق السلم المجتمعى والتعاون هو الطريق للتنمية والبناء ..مشيدا بالوعى الدائم لأبناء مطروح ..أبناء البادية حراس البوابة الغربية وتكاتفهم الدائم مع أبطال قواتنا المسلحة و رجال الشرطة البواسل في حماية حدود مصر الغربية وكذا نشيد ونثمن دور جميع أبناء المحافظات الحدودية في حماية حدود مصر ، مع إعلاء صوت ومصلحة الوطن ..

كما تم خلال المؤتمر تبادل اهداء الدورع وكذلك تكريم عدد من الرموز المجتمعية بمحافظة مطروح ، بالاضافة الى فقرة شعرية تعبير عن التراث المطروحى.