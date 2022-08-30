محافظ مطروح يشيد بالدور الفاعل لمركز العزيمة والتأهيل لعلاج الإدمان

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالدور العظيم والفاعل لمركز العزيمة والتأهيل بمطروح الذى يزداد يومًا بعد يومِ، كإضافة مشرقة للخدمات العلاجية على أرض مطروح بتميزه وتفرده، مع ما يقدمه من رعاية ويحمله من مهمة إنسانية وسامية من أجل علاج وتعافى شبابنا، مع تأهيلهم صحيا ونفسيا واجتماعيا من خلال مدربين ومعالجين.

جاء ذلك خلال حفلة تكريم لدفعة جديدة من المتعافين بالمركز بعدد ١٠٠ متعافي بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وفتحى الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعى ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والدكتورمحمد زهدى المدير العلاجى بمركز العزيمة واللواء حسن الانصارى مدير المركز.

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بتقديم الاحتفالية من خلال أحد المتعافين،مع تأكيد اهتمام الدولة بأبنائها الشباب والحفاظ عليهم ولا تبخل أبداً بأى جهد من أجلهم والحفاظ عليهم . مؤكدا أن التنمية والنهوض بالوطن لن تكون إلا بسواعد شبابه وعقولهم .. وهم جنوده المدافعين عنه فى الشدائد..لاتهزمهم أى عقبات أو محن.

وأكد على تقديم كافة الدعم والتيسيرات لأعمال المركز ،موجها تحية شكر وتقدير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجميع العاملين بالصندوق وكذلك لجميع المتعافين الذين استطاعوا بعزيمتهم واصرارهم العودة للمسار الصحيح و حياتهم الطبيعي وتخطيهم لتلك المحنة…. ليعود الامل إليهم من جديد …

بينما أكد الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق شكر جهود دعم محافظة مطروح لمركز العزيمة ومرحبا بعودة ١٠٠ شاب للمجتمع من جديد ، مع نقل تحيات د. نيفين القباج وزيرة التضامن لعودة الشباب الى مجتمعهم ،وشكر جهود جميع فريق العمل ،والحرص على الحفاظ على المكان واستدامة تقديم الخدمة على اعلى مستوى مع تقديم العلاج المجانى كرغبة حقيقية وقوية للدولة لتقديم العلاج لابنائها وفق المعايير الدولية، مع زيارات وفود دولية للمركز و الاشادة ببرامج العلاج والجودة بداية من الاعلان عن الخدمة والخط الساخن ١٦٠٢٣ وبرنامج العلاج حتى نهايته ،كعملية تتواكب مع جهود الدولة لبناء الإنسان والاستثمار في البشر وعودتهم واستغلال طاقاتهم بما يعود عليهم ،بالاصافة لجهود الدولة بمشروعاتها القومية والتنموية مع انتشار مراكز العزيمة بالمحافظات حيث يفتتح قريبا مراكز عزيمة و تأهيل بمحافظات سوهاج، اسوان، الغربية ،دمياط والشرقية لتكون مراكز على أعلى مستوى تضاهى المراكز العالمية بمستوى عالي وجودة علاجية مع متابعة المتعافين.

واستعرض الدكتور محمد زهدى المدير العلاجى للمركز جهود ومراحل استقبال الحالات والخدمات الطبية والعلاجية والتأهيل للحالة حتى مرحلة التعافي والخروج للمجتمع بعد تأهيلهم الاجتماعى والاقتصادى مع تعليمهم وتدريبهم على حرف يدوية مع استغلال طاقاتهم وبيع منتحاتهم بالمعارض تشجيعا وتحفيزا لهم و توفير مورد اقتصادي لهم وأسرهم.

كما تفقد محافظ مطروح مبنى استقبال الحالات بالمركز ومراحل تقديم العلاج لها مشيدا بالخدمات المقدمة به.