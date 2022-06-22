محافظ مطروح يشيد بالتعاون مع وزارة التخطيط لدعم تطوير المراكز التكنولوجية

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة التخطيط وبالدكتورة هالة السعيد وتعاونها مع محافظة مطروح فى تطوير الأداء وتيسير الإجراءات من خلال دعم تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتوفير المزيد من الخدمات التكنولوجية للتيسير على المواطنين خاصة مع بُعد المسافات بين القرى والتجمعات بمطروح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح صباح اليوم مع كل من اللواء محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والعميد محمد سامى منسق تطوير مشروعات الوزارة مع محافظة مطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والمهندس خالد إبراهيم مدير مركز معلومات المحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى ما تم بالتعاون مع وزارة التخطيط من إنشاء وتطوير أول مركز تكنولوجى بقرية زاوية العوامة بالضبعة كأول مركز بقرى حياة كريمة، وبما يخدم أهالى القرية و5 قرى مجاورة بتوابعها، وتطوير 8 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى المركز التكنولوجى الرئيسى بديوان عام المحافظة، ودعم المحافظة بسيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة ووصولها إلى أقصى القرى والتجمعات للتيسير على المواطنين الاجراءات ومشقة السفر، وكذلك الإسراع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى بما انعكس على تطبيقها فى عدد من الخدمات .

بينما أكد اللواء محمد حميدو حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الأداء بدعم من وزير التخطيط وبإشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيره للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية وقواعد البيانات الحكومية، مشيرا إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات من خلال عدد من التطبيقات الجديدة كربطها بالجهات الخارجية كالجامعات المصرية وشركات المياه والكهرباء وغيرها ،وتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وتابلت المحصلين للمساعدة على حصر المتحصلات لتعظيم إيرادات الدولة كتجربة ناجحة ودراسة تنفيذها بمطروح كشباك متنقل ييسر الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ،

وأضاف أنه تتم المتابعة المستمرة للحفاظ على استدامة تلك الخدمات وتطويرها مع المتابعة والتقييم أول بأول وتقديم الدعم لتحسين الاداء بشكل مستمر لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.. وتقديم التقارير والمؤشرات الدورية من خلال معدل الأداء والتعاملات للمساعدة على اتخاذ القرار.