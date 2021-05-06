محافظ مطروح يشيد بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "تصدوا_معنا "، وأهميته خاصة مع حروب الجيل الرابع وانتشار استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى وخطورة الشائعات على إستقرار المجتمع…

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار “تصدوا_معنا “، وأهميته خاصة مع حروب الجيل الرابع وانتشار استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى وخطورة الشائعات على إستقرار المجتمع وخطوات التنمية ، مع تقديم كافة الدعم لتنفيذ البرنامج بمطروح ،والذى يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بمكتبه اليوم الخميس مع الأستاذ خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة ومدربى البرنامج بالمحافظة وهم كلا من محمد منير ودعاء عبده و الحسينى عباس ، والذين اجتازوا برامج التأهيل والتدريب اللازم قبل تنفيذ البرنامج.



وأوضح مدربو البرنامج بمطروح أنه تم البدء التجريبى للبرنامج فى 27و28 فبراير الماضى مع تنفيذ 6 مجموعات ، شارك فيه 142 شاب وفتاة من أبناء مطروح من سن 18 الى 45 عاماً على مدار 64 ساعة ،والترحيب بالراغبين فى تلقى التدريب بالبرنامج ، والذى يتضمن تعريف الأمن القومى ومجالاته وأبعاده والتحديات والمخاطر المحيطة وحروب الجيل الرابع ، وكذلك التعريف بالشائعة وكيفية إستخدامها وصورها وكيفية انتشارها ومواجهتها ، مع تأهيل المتدربين على كيفية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع من خلال فرق عمل.



بينما أكد اللواء خالد شعيب على تقديم كافة الدعم مع الترحيب بكافة المطالب والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدشين البرنامج وتنفيذه بمطروح قريباً ،مع الحرص على استدامته لإستيعاب مزيد من شباب مدن المحافظة، وعرض الخطة الزمنية والأنشطة المشاركة لتوفير قاعات التدريب اللازمة والبيانات والمعلومات المطلوبة ووسائل العرض والتيسير على الشباب المشاركين من مدن المحافظة.