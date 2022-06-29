محافظ مطروح يشهد فعاليات افتتاح جامعة الطفل بجامعة مطروح

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم فعاليات افتتاح جامعة الطفل بجامعة مطروح بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدربس وطلاب جامعة الطفل وأولياء أمورهم، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها استعراض وترحيب بأطفال جامعة الطفل الذين حرص محافظ مطروح ورئيس الجامعة على التقاط صورة تذكارية معهم ،كذلك عروض فنية وغنائية لأطفال وفتيات الجامعة .

وأعرب رئيس جامعة مطروح عن خالص شكره لمحافظ مطروح على حرصه على حضور حفل افتتاح جامعة الطفل ودعمه الدائم مشيرا أن جامعة الطفل تنطلق من خلال ثلاث محاور أهمها بناء الانسان ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بتفكير واعى ومستنير ، مع شكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تواصلها وتعاونها المستمر مع جامعة مطروح.

فى مستهل كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة ، ذكرى إنقاذ الوطن والتي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية .. وحفظتها بمشيئة الله من محاولات طمس الهوية الوطنية وذلك بإرادة شعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة.

كما أعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح جامعة الطفل بجامعة مطروح ومثمنا التعاون المثمر بين جامعة مطروح وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لافتتاح هذا المشروع التعليمي المتميز والذى يتيح الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي فيؤهلهم من خلال التفاعل مع الأساتذة الجامعيين والعلماء والتدريب بالمعامل.. ليزيد من قدراتهم الإبداعية والعقلية و الابتكارية لتربية النشء الجديد على روح العلم والابتكار والمستهدف أعمارهم ما بين 9 و15 عاماً ..إيماناً بدور العلم وأهمية البحث العلمي وتطوير المهارات ،مع التأهيل الجيد والمتابعة المستمرة من أجل مستقبل أفضل لأبناء مطروح.

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ولجميع السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة . وجميع الجهات العلمية التى تساهم بفاعلية فى جهود التنمية على أرض الوطن.. و النهضة العلمية به ..وبما يواكب ما تزخر به مطروح من ثروات وإمكانيات تنموية هائلة ..لعل أهمها الطاقة البشرية لأبنائها وما يتمتعون به من قدرات ومواهب متميزة في كافة المجالات.. وصلت للتميز والعالمية مؤكدا على دعمه الدائم للتعليم بالمحافظة إيماناً بدوره في بناء العقول القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة في كافة القطاعات بمحافظة مطروح ..وبما يواكب جهود الدولة نحو تعليم متميز مع الحرص على تخريج عقول مبتكرة قادرة على الإبداع.. والتفكير.. وليس على الحفظ والاسترجاع فقط.

كما أوضحت الدكتورة هناء صلاح منسق جامعة الطفل بجامعة مطروح على رؤية جامعة الطفل في تأهيل وتدريب الأطفال من سن ٩ حتى ١٥ سنة وتعليمهم مزيد من العلوم خلال فترة الاجازات وبعد مواعيد الدراسة لمدة ٦ سنوات لخلق روح أبتكارية ومعرفية .