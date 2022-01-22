محافظ مطروح يشهد عرضًا للفلكلور الشعبي والتراث السيوي ضمن مهرجان التمور

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، عرضًا للفلكلور الشعبى والتراث السيوى ضمن احتفالية المهرحان الدولى الخامس للتمور المصرية بحضور صالح السعدى المستشار الإعلامى لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللواء هانى شبانه نائبا عن قائد المنطقة الغربية العسكرية والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائبة فتحية السنوسى عضو مجلس النواب ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من المشاركين بالمهرجان من عدد من الدول العربية كالاردن وليبيا والسودان وعدد من مشايخ سيوة و مطروح ومديرى المديريات.



تضمن العرض للتراث البيئي والفلكور السيوى المشارك في برنامج فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة مرور عربات الكارو الخشبية تحمل رحايا الطحن للقمح والاكلات السيوية ومكونات النخيل واستخداماتها المختلفة وغيرها في حياة الإنسان السيوى، وكذلك المشى على الأرجل الخشبية وكذلك عرض لرموز من شباب سيوة المتميزين والموهوبين، مع إشادة من الحضور وخاصة من الجنسيات المختلفة، كما تضمن قصائد شعر لأبناء سيوة والأردن.



‬‏وفي سياق متصل، وفى حفل افتتاح المهرجان الدولى للتمور المصرية بسيوة أهدى الدكتور أحمد رضا نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة درع الوزارة لكل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعم المحافظة للمهرجان وكذلك للدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والسفير لطفى رؤوف سفير اندونسيا بالقاهرة.



كما أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة لكل من وزارة الصناعة والامانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى و لسفير اندونسيا بالقاهرة تقدير لجهود التعاون وتنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة ومشاركة السفير الاندونيسي بالمهرجان



وفى السياق ذاته، شارك البنك الأهلي المصري فرع مطروح باحد الأجنحة ضمن معرض المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة مع التعريف بالخدمات المصرفية والبنكية التى يقدمها البنك للتيسير على المشاركين والعارضين بالمهرجان ومنها تطبيق مبدأ الشمول المالي والتعرف علي المنتجات المصرفية المقدمة من البنك الأهلي وكيفيه التعامل مع المنتجات الإلكترونية والتحول الرقمي ومبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافه المجالات والأنشطة تعزيزا للدور المجتمعي للبنك الأهلي المصري.

كما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة باحدى الاجنحة في معرض المهرجان الدولى الخامس للتمور المصرية بسيوة ٢٠٢٢ للتعريف بكافة كافة التيسيرات والتسهيلات التى يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات من العارضين والمشاركين بالمهرجان.