محافظ مطروح يشهد احتفالية يوم لغة الإشارة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح احتفالية يوم لغة الاشارة وذلك بحضور عددا من وكلاء الوزارات مديرى المديريات ورؤساء جمعيات الصم وضعاف السمع وطلاب المدرسة الفكرية وعددا من ذوى الهمم بالمحافظة .

حيث تضمنت فقرات الإحتفالية فقرات مصحوبة بلغة الإشارة تلاوة لآيات من القرآن الكريم وأغاني وأناشيد دينية وفيلم عن نشاط جمعية شباب تحيا مصر كما استعرض الأستاذ ماهر النزاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية جهود وأنشطة الجمعية الإنسانية والإجتماعية ودعم ذوى الهمم والاولى بالرعاية بالجمعية .

وفى كلمته وجه محافظ مطروح التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على إنتصارات السادس من اكتوبر المجيدة ..التى أعادت لمصر أرضها وعزتها في معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية مشيداً بالإحتفال باليوم العالمى للغة الاشارة ،أهمية تحقيق التواصل والتفاعل مع هذه الفئة بما لهم من حقوق بما ويحقق الطمأنينة لهم..، وما تشير إليه الاحتفالية من دعوة للوعي بقضاياهم والتحديات اليومية التي يواجهونها ..والتأكيد على أهمية لغة الإشارة كحق إنسانى لفئة الصم مع اهتمام القيادة السياسية بهم.

وأشاد محافظ مطروح حرص الدولة في إطار بناء الإنسان وتوفير مزيد من الحياة الكريمة التيسير على ذوى الهمم إدماجهم فى الحياة والاهتمام بلغة الاشارة للتعبير عن إحتياجاتهم وتعايشهم من خلال نشر المزيد من المدارس ومراكز الرعاية المتخصصة لهم.. وتأهيل العاملين بكافة المصالح الحكومية على تعلم لغة الاشارة مع اهتمام المحافظة التام و المتابعة المستمرة لمدرسة الفكر والأمل بمطروح والعمل على مزيد من الارتقاء بها لما تؤديه من دور هام وبحث كافة المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مديرية التربية و التعليم بمطروح .

كما أهدى رئيس مجلس إدارة جمعية شباب تحيا مصر درع الجمعية لمحافظ مطروح تقديرا لاهتمامه الدائم بذوى الهمم بالمحافظة وتقديمه لكافة أوجه الدعم لهم فى شتى المجالات.

كما أهدى محافظ مطروح ميدالية المحافظة لرئيس مجلس إدارة الجمعية تقديرا لجهود الجمعية ،

وفى نهاية الإحتفالية قام محافظ مطروح بتوزيع عدد 150 نسخة من المصحف الشريف بلغة الاشارة على عدد من الطلاب من ذوى الهمم الصم والبكم والتربية الفكرية وأعضاء جمعية الصم والبكم مشيدا بترجمة كتاب الله بلغة الإشارة وأهميته لمساعدة أبنائنا من الصم والبكم على تعلم كتاب الله .

كما أهدى محافظ مطروح عدد من مديرى المديريات نسخة من المصحف الشريف بلغة الاشارة.