محافظ مطروح يشهد احتفالية يوم اليتيم بالتعاون مع جمعية الأورمان

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين احتفالية يوم اليتيم والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية دار الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمطروح لتكريم الأطفال الأيتام والمتفوقين علميا من الأيتام، والأمهات المثاليات وتقديم المساعدات للعرائس، وسط فرحة من الاطفال الايتام وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد للمحافظة والاستاذة فاطمة أنور مدير التضامن الاجتماعي بمطروح ومندوب جمعية دار الاورمان وعددا من مديري المديريات والأدارات بالمحافظة يأتي ذلك استكمالا لاحتفالات محافظة مطروح بيوم اليتيم التى بدأت منذ بداية شهر أبريل الماضى .

وفى كلمته أعرب محافظ مطروح عن سعادته بالتواجد بين أبناءه والاحتفال بهم ومعهم، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لهم ولاسرهم وأن باب المحافظة دائما مفتوحا لتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم طوال العام وليس يوم واحدا مشيرا إلى ترحيب المحافظة ودعمها لدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي فى دعم الفئات الاولى بالرعاية

كما وجه الشكر لجمعية دار الاورمان برئاسة اللواء ممدوح شعبان على مشاركتها الفعالة وتخصيصها لمبلغ 50 ألف جنيه لصالح الاحتفال بهذا اليوم والتي ساهمت فى رسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام وعائلاتهم ،مشيرا أن هذا اليوم يعد فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع افراد المجتمع .

ثم قام محافظ مطروح بتسليم مكافآت ومبالغ مالية لـ 77 مكرم شمل تكريم 70 طفلا من الاطفال الايتام والاطفال المتفوقين علميا من الايتام بالمنطقة الازهرية والتربية والتعليم بالمحافظة لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة تفوقهم الدراسي، وكذا تقديم مساعدات مالية لعدد 5 عرائس لمساعدتهن على إتمام زواجهن وإدخال البهجة والسرور على قلوبهن بالإضافة لتكريم عدد 2 امهات مثاليات من الارامل.