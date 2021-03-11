محافظ مطروح يشهد احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، الاحتفالية الدينية التي نظمتها المحافظة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

حضر الاحتفالية الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وفضيلة الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح، وفضيلة الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لفيف من كبار علماء الأوقاف والأزهر الشريف بالمحافظة وعددا مديري المديريات والادارات بالمحافظة .

وبدأ الاحتفال، بتلاوة مباركة للقرآن الكريم ، ثم ألقى مدير عام أوقاف مطروح ومدير عام منطقة وعظ مطروح خلال الاحتفالية كلمات عن فضل هذه الليلة المباركة كيفية استلهام منها الدروس والعبر المستفادةوالقدرة المطلقة لله عزو وجل.

وفى كلمته قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للحضور ولأهالي مطروح مؤكدا حرصه على الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج التي خص بها الله عزو وجل رسوله ونبيه محمد بها تشريفا وتكريما له، مؤكدا على ضرورة استلهام منها العبرة والعظة، الثقة والإيمان الحقيقي فى قدرة الله سبحانه وتعالى الذى يخرج من كل محنة منحة .

إنشاد وابتهالات دينية

ودعا الله فى تلك الليلة المباركة أن يرفع بمشيئته وقدرته الوباء والبلاء، وأن يزيح عن العالم جائحة كورونا.. وأن يعم العالم اجمع السلام والأمان وأن يحفظ مصرنا الغالية فى أمن وأمان .. تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما ضمت الاحتفالية إنشادات وابتهالات دينية لاقت إعجاب واستحسان الحضور.