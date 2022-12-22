محافظ مطروح يشهد احتفالية ختام مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي HERD

أقيمت اليوم الخميس احتفالية ختام مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي HERD المنفذ بكل من مصر ودولة الأردن الشقيقة برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتور هاني الشاعر مدير مكتب الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعة مكتب غرب آسيا والدكتور محمد يحي دراز المنسق الوطني لمشروع المراعي مركز بحوث الصحراء، والنائب جمال الشورى عن أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ ومديري المديريات والإدارات التنفيذية والجهات الشريكة، ورؤساء الجمعيات الزراعية والتعاونية.

وخلال الاحتفالية وجه محافظ مطروح فى بداية كلمته الشكر والتقدير للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على تنفيذه للمشروع على أرض محافظه مطروح منذ مطلع عام 2019، بما يواكب توجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بتنمية المراعي والثروة الحيوانية بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الزراعة والبيئة ومحافظه مطروح، مشيرا إلى أنه تم الحرص على التنسيق الكامل مع مشروع الأنظمة البيئية السليمة من أجل تنميه المراعي بالساحل الشمالي الغربي مع تعزيز عمليات إعادة تأهيلها وإدارتها وحماية التنوع البيولوجي والعمل علي تحسين مناطق المراعي الطبيعية وحمايتها وتحسين القدرات في الاستفادة من النباتات الطبيعية سواء الرعوية أو الطبيعية.

وأشاد بما تم تنفيذه علي أرض محافظه مطروح من خلال المشروع بمنطقتي أبو مزهود وأجعوين غرب وشرق مطروح وأشار إلى متابعة أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية بمطروح ، وما نتج عنه خاصه مع الإهتمام بتنمية المراعي والثروة الحيوانية التي تأثرت كثيراً وتناقصت أعدادها خلال السنوات السابقة بسبب تدهور المراعي الطبيعية مع التغيير المناخى وقلة الأمطار. فكانت نواة إنشاء أول صندوق لتنمية المراعي وتمويل الثروة الحيوانية ضمن مشروع HERD كأحد أهم انشطه المشروع بما يهدف لتحقيق حياة كريمة للمربيين ويحافظ على الثروة الحيوانية.

وعقب ذلك تم توقيع بروتوكولين بإنشاء صندوق تنميه المراعي و الثروة الحيوانية وأيضا تمويل مشروعات المرأة بتمويل مشترك بين محافظة مطروح ومشروع المراعي بتكلفة 3 مليون جنيه، بهدف دعم المربيين خاصه خلال فترات الجفاف من خلال تقديم قروض عينية لتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية وبشروط واجراءات ميسرة ، و كذلك تقديم قروض عينيه للمرأة ومزيد من الخدمات لها لمساعدتها على تحسين دخل الأسرة.

وكذلك دعم البناء المؤسسي للجمعيات الأهلية والتعاونية العاملة في مجال الثروة الحيوانية والمراعي وتنمية قدراتها في مجال المال الدوار مع تأكيدنا على استمرار دعمنا لتلك الجهود وتذليل كافة العقبات . مشيرا الى أنه بلغ عدد المستفيدين (87) مربى بمناطق عمل المشروع من خلال تمويل دوار… بلغت الدفعة الأولى منه 1,358 مليون جنيه سددت بالكامل…. و1,512 مليون جنيه بالدفعة الثانية.

كما استفادت 25 سيدة من قرض تمويل مشروعات المرأة بمناطق عمل المشروع بمبلغ 331 ألف جنيه حتى الأن وإيماناً بأهمية دعم دور وأنشطة المرأة المطروحية فى النجوع والتجمعات الصحراوية، وبما يواكب اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة أعلن محافظ مطروح إنه تم الموافقة على دعم تمويل مشروعات المرأة بسداد نسبه 2 % لكل حالة ( تصرف من صندوق تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظة).

وخلال الاحتفالية استعرض المهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة لجهود و مراحل أنشطة المشروع، وكلمات الحضور التى استعرضت ما تم من جهود و مواجهة كل الصعوبات والتحديات مع مشكلة تدهور الأراضي و الرعي الجائر وعدم أتباع الأساليب العلمية وضعف الأمطار وغيرها، وكذلك إجراءات متابعة و تقييم الأدوار ومضاعفة الأنشطة المختلفة بالمشروع مع تدريب المرأة والدفع بمزيد من الخدمات والتيسيرات، وطرح فتح الإقراض خارج مناطق المشروع لمساعدة المزارعين.

كما تضمنت التوصية الختامية للمشروع بزيادة رأس مال الصندوق لتقديم مزيد من الخدمات للمربين والتنسيق مع الجهات المشاركة للعمل على إعداد مرحلة ثانية للمشروع لتحقيق الاستفادة المرجوة لأهالى المحافظة.

وفى نهاية الاحتفال تم إهداء درع المشروع للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهوده ودعمه الدائم لأنشطة المشروع على أرض المحافظة وكذا عددا من الجهات المشاركة

كما تم تكريم جميع المشاركين بالمشروع من مركز بحوث الصحراء والسيدارى و مركز التنمية المستدامة بمطروح ومديرية الزراعة والجمعية المركزية وجمعية مربى أغنام البرقى تقديرا لجهودهم.