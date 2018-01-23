محافظ مطروح يشكل لجنة لضم الأسر الفقيرة إلى تكافل وكرامة

معتز محمودقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، تشكيل لجنة المساءلة المجتمعية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم الى مستحقيه خاصة ببرنامج تكافل وكرامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكا

معتز محمود

قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، تشكيل لجنة المساءلة المجتمعية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم الى مستحقيه خاصة ببرنامج تكافل وكرامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

وذلك لضمان تقديم الدعم النقدى المشروط وغير المشروط للأسر المستحقة، مع تيسير الإجراءات وتوعية المواطنين خاصة داخل النجوع والتجمعات الصحراوية النائية بضوابط وشروط البرنامج.

وأكد أحمد خير الدين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، أن من بين مهام اللجنة هى المشاركة فى الدعاية والإعلان عن برنامج تكافل وكرامة والوصول للأسر بالقرى وإعلامهم عن شروط البرنامج والمستندات المطلوبة، وميعاد ومكان التقدم لتسجيل بياناتهم.

وأضاف أن ذلك مع تيسير إجراءات استخراج المستندات المطلوبة منهم للحصول على المساعدات المقررة من الدعم النقدى، كذلك تحقق أعضاء اللجنة من مدى استحقاق الأسر المتقدمه لطلب الدعم من عدمه بناء على معرفتهم السابقة بهذه الأسر.

وتابع: إن ذلك يتزامن مع تعزيز وعى هذه الأسر بشروط استمرارهم بالبرنامج ،خاصة مدى التزام الأسر بإلحاق أطفالهم من 6-8 سنوات بالتعليم، والمتابعة الصحية للأمهات والأطفال من الولادة حتى سن 6 سنوات بالوحدات الصحية وحضور جلسات التوعية الغذائية، والعمل على مساعدة المواطنين المستحقين فى تذليل كل العقبات وحل المشكلات التى تواجههم.

وأوضح مدير عام التضامن الاجتماعى بمطروح، أن قرار محافظ مطروح تشكيل لجنة المساءلة المجتمعية ستكون برئاسة رئيس مجلس المدينة المختص، وعضوية كل من رئيس الوحدة المحلية بالقرية المعنية ورئيس الوحدة الاجتماعية بالمركز، وسيدتين ورجل من القيادات الشعبية.

وأوضح أن التشكيل سيشمل ممثلا عن الشباب، ورائدة ريفية وإمام مسجد وقسيسا، وجمعيتين أهليتين لهما نشاط متميز وسمعة طيبة فى تنمية المجتمع المحلى، وممثلا عن الوحدة الصحية والمدرسة بالقرية المعنية، مع الاستعانة بمن تراه اللجنة لإنجاز أعمالها.