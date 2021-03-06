محافظ مطروح يشكل لجنة لتيسير إجراءات جذب الاستثمار

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشكيل لجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد بكر صباح المستشار القانونى للمحافظة لبحث سبل تيسير الإجراءات وجذب الاستثمار مع الوقوف على جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين بالمحافظة وسبل تيسيرها فى إطار من المصداقية والشفافية، مع طرح كل الأفكار التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رؤية مصر 2030 ، داعياً المستثمرين داخل مصر وخارجها إلى توجيه استثماراتهم لمطروح لما تمتلكه من إمكانيات ومقومات تنموية تؤهلها لأن تكون من أفضل مناطق الجذب السياحى فى العالم.

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سعى المحافظة الجاد لتنفيذ توجيهات ورؤى القيادة السياسية فى كل المجالات خاصة دعم وجذب الاستثمار وفقا لرؤية تنمية مصر 2030 ويواكب المشروعات القومية التى تتم على أرض مطروح ، مع تشجيع الاستثمار الجاد والحقيقى الذى يعمل على تنمية المحافظة ويوفر مزيدا من فرص العمل لأبنائها ، وفقا للقوانين الإستثمارية المعمول بها ، وآخرها قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 مع الحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد سلطة القانون.



وأشار إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو العمل على الترويج الجاد للمشروعات والأفكار الاستثمارية والسياحية بمطروح أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الخريطة الاستثمارية التى حددتها الدولة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 ، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.



وأوضح المستشار محمد صباح أنه سيتم توضيح جميع المعلومات والبيانات التى يحتاجها المستثمرون المحليون أو الأجانب لإاخاذ قرار الاستثمار فى منطقة معينة أو مشروع ما ، على أن تكون استثمارات ذات استدامة وتنافسية فى القطاعات الرئيسية المستهدفة بما يواكب استراتيجية الدولة الاقتصادية ، كذلك عرض معلومات للمستثمرين عن المشاريع القائمة بالمحافظة بجميع أنواعها وتوضيح مدى قرب المشاريع القائمة أو المزمع إقامتها من المرافق المهمة مثل ( طرق المواصلات – والمدارس – والمستشفيات وغيرها ) وتحديد مواقع مشاريع التنمية الجارية بما يساعد المستثمرين فى التخطيط للمستقبل.



مهام اللجنة مخاطبة جميع الجهات والمؤسسات

وأضاف المستشار صباح أن من مهام اللجنة مخاطبة الجهات والمؤسسات الحكومية أو الغير حكومية وكذا الإدارات والمديريات التابعة لمحافظة مطروح للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية ، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا مركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح بشأن الترويج والتطوير للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة وسبل آليات تعزيزها.