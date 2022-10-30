محافظ مطروح يشدد على رقابة الأسواق لمنع أي احتكار للسلع

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اجتماعا موسعا لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و جمال حماد نائب الغرفة التجارية بمطروح وهند مساعد وكيل مديرية تموين مطروح وزكريا غنيم مدير الرقابة التموينية وممثلي الغرفة التجارية وعدد من كبار التجار الجملة بمطروح ومديري الادارات والاجهزة المعنية

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس مجلس المحافظين بالأمس.

وشدد محافظ مطروح على المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق لمنع أي احتكار للسلع او اخفاء لها مع الاطمئنان على توافر كافة السلع وضبط الأسعار .

أكد المحافظ على جهود الدولة في تحقيق الامن الغذائي مع توافر السلع الغذائية والتوسع في مساحة الرقعة الزراعية مع أهمية احكام الرقابة لضبط الاسعار لعدم مغالاة التجار ووضع زيادات غير مبررة للتخفيف عن عبء المواطنين ومنع أى محاولات الجشع او الاحتكار واستغلال المواطنين مع توعية المواطنين والتعريف بالأسعار الاسترشادية للسلع و تلقي كافة الشكاوى والرد عليهم على رقم جهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ أو الخط الساخن للمحافظة ١١٤ ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ ، على مدار الساعة ،والتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ووزارة التموين فى متابعة توافر السلع وضخ مزيد من الكميات في حالة الابلاغ عن أي نقص في أي سلعة.