محافظ مطروح يشدد على تفعيل الإجراءات الوقائية من كورونا بجميع المصالح

مراعاة تطبيق التباعد البشرى ومسافات الفصل المناسبة فى أماكن تلقى الخدمات

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار متابعة تفعيل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بكافة المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية، التى تقدم خدمات جماهيرية مع مراعاة تطبيق التباعد البشرى ومسافات الفصل المناسبة فى أماكن تلقى الخدمات.

كما وجه محافظ مطروح بتفعيل الحملات التفتيشية على الفنادق للتأكد من التزامها بكافة إجراءات الوقاية الشخصية والعامة والالتزام بالأعداد المسموح بها.

كما وجه لمسئولي مشروع النقل والمواقف والمرور بالمحافظة بالتشديد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات والنقل العام والخاص مع تكثيف أعمال الرش والتعقيم والتباعد الاجتماعي بها.

وأشار إلى استمرار العمل بتخفيض الكثافة البشرية فى كل المصالح العامة والخاصة وتفعيل العمل التبادلي بين الكوادر البشرية فى كل المؤسسات دون التأثير على العمل أو تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد شعيب على تكثيف الحملات الاعلامية بكافة وسائل الاعلام وإذاعة مطروح الاقليمية وصفحة المحافظة الرسمية لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لمنع تفشى فيروس كورونا .