محافظ مطروح يشدد على المتابعة المستمرة والتواجد الأمنى لمنع أى إشغالات للباعة الجائلين

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة المستمرة والتواجد الأمنى مع منع أى إشغالات للباعة الجائلين، وعودة الانضباط وتيسير حركة السيارات والمواطنين بموقع السوق العشوائية، بجوار مبنى الشئون الصحية بمرسي مطروح بعد رفع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى موقع سوق السلام الجديدة.

يأتى ذلك حفاظا على المظهر الحضارى البيئى والسياحى بمدينة مرسى مطروح، إضافة إلى جهود زراعة الأشجار وإعادة دهان الأرصفة وإعادة رفع كفاءة الشارع لإعادة الشكل الحضارى وتيسيرا على المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال رفع السوق العشوائىة بعد تنظيم حملة مكبرة من مجلس ومدينة مرسى مطروح بالتعاون وشرطة المرافق، أمس الثلاثاء، لنقل الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات وتسكينهم بسوق السلام الجديد، بجوار موقف سيارات الضبعة والعلمين بمدخل المدينة.