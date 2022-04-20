محافظ مطروح يشدد على إنهاء مشروعات البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الأربعاء العميد عبدالتواب محمد رفعت رئيس مركز ومدينة النجيلة الجديد متمنيا له التوفيق في مهام عمله، مؤكدا تقديم كل الدعم لخدمة الأهالي، مشيرا إلى ما يتم على أرض مدينة النجيلة من مشروعات قومية هامة كميناء جرجوب وقاعدة 3 يوليه البحرية وغيرها .

وشدد شعيب على أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات والخدمات المقدمة مع متابعة استكمال وإنهاء مشروعات البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين مع الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والتواصل الدائم والمستمر معهم.

وفى سياق آخر شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الثلاثاء الإفطار الجماعى للاطفال الايتام بدار رعاية الايتام الذى نظمه تحالف شباب ٣٠ يونيه بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية بالمحافظة والعمدة عمران امبيوة رئيس لجنة حكماء التحالف وصابرين بحيرى أمين التحالف وحسن العميرى امين التنظيم وشباب التحالف.

وأكد محافظ مطروح خلال كلمته على ان شباب تحالف ٣٠ يونيو يمثل نموذجا مشرفا لابناء مطروح وما يشير إليه من كيان نعتز به خاصة ثورة ٣٠ يونيو كأهم حدث في تاريخ مصر الحديث وخير دليل على ان الأوطان لا يحافظ عليها وبحمبها غير أبنائها الوطنيون المخلصون ،مع استعادة مصر لدورها ومكانتها الإقليمية والدوليةبفضل قيادتها الحكيمة ،مع تحقيق الامن والاستقرار من اجل البناء والتنمية بانجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة نرى الكثير منها على ارض مطروح التى تعد قاطرة للتنمية مشيدا بأبناء مطروح ووطنيتهم الدائمة مع وعيهم ومشاركتهم في الحفاظ على ارض الوطن كحماة البوابة الغربية

واكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لجهود المشاركة المجتمعية المخلصة من أجل المشاركة الجادة في تنمية المحافظة وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهلهاكذلك تاكيد جهود المحافظة في توفير مزيد من الخدمات والرعاية للاطفال الايتام والأسرة الاولي بالرعاية مع الوصول إلى جميع المستحقين من خلال فاعدة بيانات وبمشاركة الجهود الشعبية والتنفيذية لحصر جميع المستحقين.