محافظ مطروح يشارك في ندوة الموازنة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في الندوة التي أقامها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من المختصين تحت عنوان “الموازنة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام”.

أكدت الندوة على حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لرفع كفاءة الانفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد وتحصين هيكل الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل والاستجابة لمتطلبات التنميةالاقتصادية، خاصة مع التحديات والظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتى فرضت ضغوطا هائلة، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو زيادة أوجه الاتفاق لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادى، لتخفيف الآثار السلبية لهذه التحديات.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد التقى مؤخراً مع الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام الوزارة، وتم مناقشة عدة موضوعات منها زيادة حصة المحافظة من المواد والسلع الرئيسية ومنها حصة الوقود والدقيق خاصة مع الاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحي والإقبال السياحي الكبير على المحافظة.. وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في توفير المزيد من الخدمات للمواطنين بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية.