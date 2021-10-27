محافظ مطروح يشارك في لقاء شباب برنامج محافظات مصر الحدودية «أهل مصر»

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على لقاء شباب برنامج محافظات مصر الحدودية (أهل مصر) الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد، والشخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح.

جاء ذلك بحضور أحمد سامى السهم منسق عام برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة والاستاذ خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة، ورجال الدين الاسلامى والمسيحى بمطروح، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بمطروح، وشباب برنامج محافظات مصر الحدودية “أهل مصر” من كلا من أسوان والوادى الجديد والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء و مطروح .

تم عرض فيلم تعريفى عن محافظة مطروح ومقوماتها الطبيعية والسياحية ، وقدم محافظ مطروح التهنئة للشباب المشارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.. بكل ما تحمله من معانى التضحية والفداء وقوة العزيمة والشجاعة للعسكرية المصرية مع تكاتف كافة أبناء الشعب المصرى العظيم على قلب رجل واحد.

وكذلك بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف مرحباً بشباب المحافظات الحدودية على أرض محافظة مطروح ضمن برنامج شباب المحافظات الحدودية (أهل مصر ) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى و الذي يهدف إلى توعية وتعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلوماتهم لغرس روح الإنتماء والولاء لوطنهم مصر مع العمل على تطوير مهاراتهم.. والتأكيد على دورهم الوطنى الهام .

وتجسيداً لاهتمام القيادة السياسية بهم مع ما يبذل عبر سنوات طويلة من كفاح مشرف بالتعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأبطال في حفظ أمن الوطن ..خاصة في ظل أوقات عصيبة مرت علينا جميعاً.. بل ومشاركة جهود الدولة في البناء والتنمية التى تنفذ حالياً بكافة ربوع الوطن

كما وجه الشكر والتقدير لوزارةالشباب والرياضة وعلى رأسها الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة على الحرص على تنفيذ أول تجمع لشباب برنامج المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح مع التأكيد على تقديم المحافظة كافة الدعم والتيسيرات لمساندة وتعزيز الدور الثقافى والأمنى كأهم أولويات الحفاظ على تراب الوطن ..وهو مسئوليتنا جميعاً

وقام محافظ مطروح بالرد على استفسارات وتساؤلات الشباب خلال اللقاء مؤكدا على ان ما تحقق بكافة أنحاء الوطن من تنمية لنا .وللأجيال القادمة لم يكن يتحقق إلا بالأمن والإستقرار ،وتكاتف المصريون جميعاً خلف قيادتنا السياسية الرشيدة، ووعيها بمكانة وأهمية تعزيز الأمن في كافة أنحاء البلاد . فلا تنمية بلا أمن واستقرار ، مشيدا بوعى وتكاتف أبناء مطروح مع قواتنا المسلحة الأبطال ..ورجال الشرطة البواسل .. حراساً للبوابة الغربية .. و تعظيم شعورهم بأهمية الحفاظ على سلامة وطنهم و تأكيد سلطة القانون.. وكان من نتائج ذلك التعاون وتحقيق الإستقرار مع استعادة القيادة السياسية الرشيدة لمكانة مصر الاقليمية والدولية… قيام عدد من المشروعات القومية التى يفتخر بها المصريون جميعا ً كمدينة العلمين الجديدة .. وبدء إجراءات إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة السلمية كحلم راود المصريون طويلاً … و محطات تحلية مياه البحر (نيل مصر الجديد) و الطرق والموانى والمبادرات الصحية والاجتماعية غيرها من المشروعات القومية الكبرى .. مع إهتمام القيادة السياسية بالساحل الشمالى والصحراء الغربية وبمطروح كقاطرة التنمية “يد تبنى وتُعمِر ..ويد تدافع عن الوطن وحدوده”

كما قام محافظ مطروح بتكريم القائمين على تنفيذ برنامج أهل مصر بعدد (5) من مديرية الشباب والرياضة بمطروح .

بينما قام منسق عام البرنامج بتسليم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع وزارة الشباب تقديرا لدعم محافظ مطروح والارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة وجهود المحافظة في الاستقبال والتنظيم الجيد لفعاليات أول تجمع لشباب برنامج المحافظات الحدودية مع استكمال البرنامج بباقى المحافظات الحدودية تباعاً، كما تم تكريم مدير عام الشباب والرياضة ووكيلة المديرية وعدد من المنظمين.