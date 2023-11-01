محافظ مطروح يشارك في توزيع هدايا مؤسسة الأورمان الخيرية

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته لتجمعات قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح بتوزيع هدايا مؤسسة الأورمان الخيرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا يتم توزيعها بعدد من القرى والتجمعات الصحراوية بالمحافظة تحت إشراف رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقام محافظ مطروح بإهداء القرية وتوابعها 200 كرتونة مواد غذائية مهداة من بنك الكساء والطعام مع التوجيه لرئيس القرية ومديرية التضامن الاجتماعي بمعاونة عمد وعواقل القرية بتوزيعها على أهالي التجمعات من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة الأورمان الخيرية، برئاسة اللواء ممدوح شعبان وبنك الطعام والكساء على جهود المشاركة والتعاون مع جهود المحافظة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

وحرص محافظ مطروح على الاستماع لمطالب واحتياجات الأهالي، مؤكدًا الإسراع في تلبيتها، مشيرًا إلى انضمام قرية الزيات وتجمعاتها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع إقامة وإنشاء كل الاحتياجات التى تم حصرها بمشاركة الأهالي خلال الحوار المجتمعي حول مشروعات المبادرة بالقرية، والتي سيتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وخلال استماع محافظ مطروح لمطالب الأهالي ومنها الدفع بمزيد من سيارات نقل المياه لقرية الزيات وتجمعاتها ،والتنسيق مع وزارة الاتصالات لتقوية شبكة الاتصالات لسد حاجة المنطقة لشبكة محمول ،ودراسة مطلب الأهالي لوحدة إسعاف بالقرية، وكذا التوجيه لمديرية التربية والتعليم لدراسة فتح فصل للصف الثالث الإعدادي بمدرسة القلب الكبير للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم حيث تقع أقرب مدرسة اعدادى على بعد 20 كم بمنطقة سيدى حنيش .

وكذلك دراسة حاجة تجمع الموالك وإبراهيم واحد لمدرسة فصل واحد بنات ،ودراسة توفير واستكمال كافة الاحتياجات والمرافق لمدرسة القلب الكبير ،مشيرا إلى أهمية المشاركه المجتمعية بالتنسيق مع مديرية التضامن لتوفير وسيلة مواصلات للمعلمين والطلاب لتيسير الوصول للمدرسة.

كما وجه محافظ مطروح لإدارة تنمية القرية لدراسة مطلب الأهالي التخفيف من الأعباء الاقتصادية لحرث الأرض وكذلك معاينة برابخ عدايات مياة الأمطار وإعادة النظر في ما تم من رفع برابخ على طريق التجمع.

كما وجه لمديرية الصحة بالدفع بمزيد من القوافل الطبية المتنقلة لتوفير مزيد من الخدمات الصحية لأهالي التجمعات ،وكذلك زيادة القوافل البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته لتجمعات قرية الزيات وتجمعاتها كلا من العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتورة دار السلام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة