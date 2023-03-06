محافظ مطروح يشارك في التنسيق لمسابقة أوليمبياد المحافظات الحدودية

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح في المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح.

وتم إيقاد شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، والذى ستستضيفه محافظة مطروح من المركز الرياضي بالمعادي، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وفى كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لموافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استضافة محافظة مطروح لفاعليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.، استمرارا لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان خاصة الشباب ودورهم القوى وتحمل مسئوليتهم مع زيادة وعيهم و الاعتزار بالهوية الوطنية والحفاظ على الوطن.

وأكد على ترحيب محافظة مطروح باستضافة شباب المحافظات الحدودية في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة على أرضها ، بكل إمكانياتها ومقوماتها الرياضية والسياحية والثقافية وتعاون جميع أجهزتها المعنية فى الإعداد والتخطيط المسبق للوصول لتنفيذ نسخة مميزة منها .

وأشار إلى أنه تم تيسير تسجيل الشباب وذوى الهمم بالمحافظة في جميع الأنشطة والالعاب الرياضية لعدد 12 لعبة (فردية وجماعية) معتمدة ضمن الأولمبياد ، وكذلك العمل علي جاهزية الملاعب والخدمات المختلفة لتنفيذ الانشطة وتقديم كافة الدعم من جميع الجهات بالمحافظة لإنجاح الأولمبياد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة .. والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى وزيادة الخبرة والمعرفة من خلال هذه التجربة التنافسية الشريفة بين شباب المحافظات الحدودية في المجالات الرياضية والثقافية والفنية التي يشملها الأولمبياد..