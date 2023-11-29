محافظ مطروح يشارك في افتتاح مهرجان الزيتون بحديقة الحرية في الزمالك

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مهرجان الزيتون المصري في نسخته الثانية والمقام خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٣ ديسمبر المقبل، بحديقة الحرية بالزمالك.

ويضم المهرجان ٤٥ باكية للشركات والمصانع المشاركة من عدة محافظات منتجة للزيتون وعرض منتجاتها، بالإضافة إلى عرض الحرف اليدوية للأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر.

وتشارك محافظة مطروح بـ ٤ باكيات لشركات ومصانع منتجة بمطروح تحت إشراف محمد أنور مدير عام السياحة رئيس لجنة المعارض وإيمان عبد الغني منسق وحدة أيادي مصر وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره بمطروح .

وأشاد محافظ مطروح بتنظيم المهرجان الخاص بمنتج زيت الزيتون بما يساهم في الترويج والتسويق والمنافسة وتبادل الخبرات مع ما يمثله الزيتون من قيمة اقتصادية عالية.

وأضاف أن محافظة مطروح تتميز بإنتاجها من الزيتون مع شهرته وتميزه و اعتماد زيت زيتون مطروح ضمن المؤشر الجغرافي المميز لمنتجات مطروح بالإضافة إلى التين وعنب براني، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة بالزيتون المثمر ٤٥ ألف فدان ضمن إجمالي المساحة ٥١ ألف فدان لكل أنواع الزيتون.

وتابع: يوجد ١٥ معصرة زيتون بالمحافظة بطاقة ٩٠ ألف طن زيتون يستخرج منها نسبة ١٥ % بإنتاجية ١٣،٥ ألف طن زيت مشيرا إلى أن أشهر أصناف الزيتون بمطروح هي أنواع عجيزي, حامض, وطيقن مراقي, كلاماتا ,دولسي, تفاحي ,كروناكي كوراتينا, بيكوال, منزنيلو, میشن شملالي.

وفي نهاية فعاليات الافتتاح أهدت الشركة المنظمة ( ميدمارت للتسويق وتطوير الأعمال) درع الشركة لمحافظ مطروح لرعايته للمهرجان ودعمه لتنظيمه.