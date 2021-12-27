سيـــاســة

محافظ مطروح يشارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

عرض برامج وخطط التنمية بالمحافظة والمشروعات القومية الجارية بها
معتز محمود 5:50 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 5:50 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وأعضاء اللجنة الموقرة.

تناول الاجتماع عرض برامج وخطط التنمية بالمحافظة والمشروعات القومية الجارية بها وكل القضايا التى تمس الأمن القومي للمحافظة، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتلك البقعة الغالية، باعتبارها البوابة الغربية للأمن القومى لمصر والعمل على تنمية مواردها وثرواتها القومية و توفير حياه كريمة لمواطنيها.

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فى نهاية الاجتماع أهدى اللواء أحمد العوضي درع لجنة الدفاع والامن القومى للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرًا وتكريمًا لجهوده وتعاونه المستمر.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد افتتح يوم الجمعة الماضى خلال زيارته الميدانية لمدينة السلوم يرافقه الاستاذ حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح مكتب تموين السلوم المطور والذى تم تطويره وتجهيزه بالتعاون بين وزارتى التموين والإنتاج الحربي

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وأوضح مدير تموين مطروح ان المكتب يخدم نحو 3500 أسرة بالسلوم وتوابعها بنحو 13500 فرد مع التواصل والمراقبة والمتابعة المستمرة على الجمعية الاستهلاكية و2 تجار تموين و4 مخابز و2 مستودع بوتاجاز و2 مستودع دقيق.

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بقلم معتز محمود

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