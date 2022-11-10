محافظ مطروح يشارك فى ختام فعاليات المهرجان الدولي الأول للإبداع الأدبى والفنون

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس على حضور ختام فعاليات المهرجان الدولي الاول للإبداع الأدبى والفنون بمطروح بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب وبمطروح والشاعر فايز أبو جيش رئيس المهرجان والاستاذ أحمد قنديل الامين العام للمهرجانوالاستاذ سامى عبد العزيز مدير المهرجان وعدد من الكُتاب والادباء من مصر والدول العربية والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح

حيث رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة من مصر والدول العربية معربا عن سعادته بإقامة المهرجان الدولى الأول للإبداع الأدبى والفنون بمطروح .. بمشاركة نحو ٤٠ مشترك من الأدباء والكتاب والشُعراء من مصر ومن الدول العربية الشقيقة (ليبيا – تونس -الجزائر -المغرب -سلطنة عمان – اليمن – الامارات –العراق- سوريا – الأردن – فلسطين – لبنان ، ومصر ) مشيدا بالمهرجان كملتقى لتبادل الثقافات والخبرات ولتعرف على فنون الأدب لدى الشعوب العربية الشقيقة.. وكذلك الفنون المتميزة بمطروح ومصر.

وأكد محافظ مطروح على أهمية إقامة مثل هذا الفعاليات الثقافية وما نتج عنه من حراك وتبادل ثقافى جديد .. لمواهب شابة ولكبار الكتاب و الأدباء والمبدعين والقراء والمثقفين من وطننا العربي ..وأيضاً على الصعيد المحلي.. لما تزخر به مطروح من فنون وابداع وتراث ممتد عبر مدن المحافظة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى سيوة جنوباً ..مما يجعلها متفردة ثقافياً.. ..فهى عاصمة للثقافة المصرية عام 2019وستظل بفضل كُتابها ومُبدعيها وشبابها بمواهبهم الإبداعية والفنية والأدبية.مع الحفاظ على التراث والهوية.

ودعا محافظ مطروح إلى أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات الثقافية والتراثية والسياحية التى تزخر بها مطروح..

وووجه الشكر لجميع القائمين والمنظمين للمهرجان لظهوره بالشكل اللائق بالأدباء والمبدعين وبمكانة مطروح..مع دراسة مطلب تحصيص مقر لادباء وكتاب مطروح

وخلال المهرجان تم استعراض فعالياته على مدار ثلاث ايام ،كما تم القاء عدد من الشعراء من مصر والدول العربية المشاركة لقصائدهم الوطنية والرومانسية وسط اشادة من الحضوركما تم استعراض عدد من توصيات المهرجان ومنها التأكيد على ترسيخ الهوية العربية من خلال الادباء بمختلف اجناسهم ،والافادة من التلاقح الثقافى الضرورى بين المثقفين العرب،وكسر حاجز الإقليمية مع بناء جسور التواصل بين الادباء العرب ،و ،ودعم مواهب الشباب والحوار الفكرى

كما وجه منظمو المهرجان الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه المستمر للمهرجان ومتابعة فعالياته وتيسير كل الاجراءات كما تم تكريم جميع المشاركين في المهرجان والمنظمين،من ناحية أخرى تفقد محافظ مطروح على هامش المهرجان معرض فنى للرسومات والصور وكذلك معرض مشغولات يدوية مشيدا بجهودالعارضين وجودة المنتج والإبداع الفنى للرسامين والمصورين.