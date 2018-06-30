محافظ مطروح يشارك المصطافين احتفالات 30 يونيو على الشواطئ

معتز محمود شارك اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح الأهالي والمصطافين فرحتهم بذكرى 30 يونيو بشواطئ مدينة مرسى مطروح. حيث قام المحافظ بالمرور على عدد من الشواطئ مهنئا الأهالى والمصطافين بذكرى ثورة 30 يونيو والذين عبروا عن سعادتهم بتلك الثورة التى أعادت لمصر مجدها وعزتها. كما اطمأن ال

معتز محمود



شارك اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح الأهالي والمصطافين فرحتهم بذكرى 30 يونيو بشواطئ مدينة مرسى مطروح.



حيث قام المحافظ بالمرور على عدد من الشواطئ مهنئا الأهالى والمصطافين بذكرى ثورة 30 يونيو والذين عبروا عن سعادتهم بتلك الثورة التى أعادت لمصر مجدها وعزتها.

كما اطمأن المحافظ على الخدمات المقدمة للمصطافين والذين اشادوا بالخدمات المقدمة لهم هذا العام.



وقامت بعض السيارات بالمرور فى الشوارع حاملة أعلام مصر ولافتات تحمل الشعارات الوطنية والتهنئة بذكرى الثورة.

كما تم عرض أفلام بإنجازات وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جميع المجالات، من خلال شاشات عرض كبيرة فى الميادين الرئيسية والكورنيش ليتمكن من متابعتها أبناء مطروح وزائريها.

وتقدم اللواء علاء أبو زيد، بالنيابة عن القيادات التنفيذية والشعبية بمطروح، بالتهنئة للسيسى، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة يونيو المجيدة.

من ناحية أخرى أعلن خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح عن تنظيم مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالية بمناسبة ذكرى يونيو بمراكز الشباب بمدن المحافظة المختلفة وتنظيم مهرجانات رياضية لهم.