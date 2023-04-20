محافظ مطروح يشارك أطفال دار الأيتام بحي الشروق إفطار اليوم الأخير من رمضان

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مشاركة أطفال دار الأيتام بحى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعمدة خير رسلان الكميلى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والأستاذ فتحى الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعى والأستاذة فاطمة انور مدير عام التضامن الاجتماعي والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ووكلاء الوزرات مديري المديريات والادارات والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بالمحافظة وعدد من عمد ومشايخ وشباب مطروح.

وشهد حفل الإفطار قراءة القرآن الكريم والتواشيح والأناشيد الدينية لعدد من أبناء الدار، كما ألقى كل من الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح والأب نوح نبيل كلمة أكدا فيها مكانة اليتيم وفضل رعايته في الدين الإسلامى والمسيحى وكذلك فرحة الأعياد واحتفال أبناء مصر جميعا.

ووجه محافظ مطروح التهنئة للحضورو لأبناء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك مع توزيع هدايا عينية وكعك العيد عليهم والمشرفين على الدار، مع التأكيد على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية حاليا ومستقبلا لأبناء الدار من أجل توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم.